Educadores de Belém participam de curso sobre cultura da paz no ambiente escolar

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), em parceria com a Promotoria da Justiça da Infância e da Juventude, do Ministério Público do Pará (MPPA), iniciou nesta terça-feira, 4, o curso de capacitação “A cultura da paz no contexto escolar”, que também será realizado nos dias 18 e 25 de abril, das 8h às 12h, no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire.

Mais de 60 educadores do Ensino Fundamental da rede municipal de Belém participaram deste primeiro dia de curso, ministrado pela pela promotora Viviane Veras de Paula.

“O curso veio no momento certo, ainda não temos esses focos de violência na nossa rede, mas com este cenário que temos acompanhado é importante saber de que forma podemos reforçar as medidas preventivas com apoio da Semec, que está contribuindo com ações que nos fortalecem e que demonstram que não estamos sozinhas”. O relato é da professora Clícia Rabelo, da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF) Satélite, presente no processo formativo desta terça-feira.

Vivências

A promotora Viviane de Paula explica que a promoção do curso pelo MPPA vem desde 2012, e é fruto das observações evidenciadas nos atendimentos a adolescentes. “Em nosso cotidiano percebemos cada vez mais conflitos, que ocorrem dentro da escola e acabam repercutindo em rivalidades, brigas e até práticas criminosas fora da unidade de ensino. Por isso, pensamos em buscar estratégias de trabalho para as escolas estimularem a cultura de paz”, enfatiza.

Ela conta que muitas situações, que ocorrem no ambiente escolar e que chegam ao Judiciário, Ministério Público e à delegacia de polícia, poderiam ser prevenidas.

“Nós oferecemos, de forma continuada, seminários, treinamentos de educadores para que esses profissionais possam fazer os círculos de diálogos nas escolas, e sejam multiplicadores da cultura da paz”, destaca a promotora.

Multiplicar paz, justiça e garantia de direitos

“Muito importante participar desse encontro para nossa capacitação diante dos recentes acontecimentos, e também para que possamos sensibilizar a nossa comunidade escolar para o diálogo, o respeito e a paz”, ressalta a professora Rejane de Lima Souza, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Benvinda de França Messias.

Ela pontua que, ao receber novas orientações sobre medidas preventivas à violência, se sente mais segura e mais acolhida pela Prefeitura de Belém para enfrentar os desafios de multiplicar a paz, a justiça e garantia de direitos.

Estímulo

A mesma opinião é compartilhada pelo professor Jocélio Mácola, que trabalha na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF) Inês Maroja. “Essa cultura da paz tem que ser estimulada em todos os contextos”, lembra o professor.

“Parabéns à Semec, à professora Araceli Lemos por nos proporcionar mais esta formação. É importante estar atento aos impactos desses problemas que estão em vários espaços da sociedade, começando pela educação, porque – a partir dela – os jovens serão preparados para serem multiplicadores da paz e do diálogo, sem esquecer que é preciso também olhar para além dos muros da escola”, conclui.

Texto: Silvia Sales

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller/Ascom/Semec