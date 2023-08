Educadores de Santarém recebem jornada literária com Formação gratuita e doação de 500 livros

Com foco em proporcionar uma estratégia pedagógica que aproxima os alunos do seu ambiente escolar e que fortaleça as práticas de incentivo à leitura de forma lúdica, criativa e interdisciplinar, o Instituto Brasil Solidário, através do projeto Plano Bienal Brasil Solidário, promove nos próximos dias 16 a 18 de agosto, uma jornada intensa de oficinas práticas de Mediação de Leitura e Literatura na Primeira Infância, com vagas abertas para os educadores da rede municipal de ensino de Santarém, no oeste do Pará. As atividades chegam ao município a partir da parceria do IBS com o Grupo Ultra e a Ipiranga, com foco em fortalecer ações continuadas de valorização da arte e cultura dentro das propostas pedagógicas curriculares.

As formações ofertadas de forma gratuita, serão realizadas na UNAMA – Universidade da Amazônia, contando com o apoio da Secretaria de Educação do município na mobilização e no fomento das atividades. Além das oficinas, serão doados 500 livros, incluindo kits literários com prateleiras e nichos de paletes, além de almofadas, tapetes e aventais, utilizando a técnica de patchwork que será apresentada durante as oficinas. A semana de capacitação faz parte da primeira etapa da programação do projeto, que já tem novos calendários de oficinas práticas previstos para serem fomentadas ainda este ano, com vagas para os alunos e educadores da rede pública.

O projeto conta ainda com uma plataforma exclusiva envolvendo diversas formações que podem ser realizadas no modelo EaD, que segue sendo ofertada para toda a rede do município, incluindo práticas que os educadores terão a oportunidade de acompanhar de perto a partir da programação preparada para as oficinas presenciais. “O projeto envolve várias etapas de mobilização, capacitação e suporte aos educadores para fortalecerem as propostas de arte, cultura e incentivo à leitura no currículo escolar. Essa programação é o primeiro passo das ações presenciais que ainda tem muitas oficinas para serem realizadas, com várias práticas que podem ser replicadas em toda a rede”, destacou o presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis Salvatore.

PROGRAMAÇÃO

Incentivo à Leitura PDE/IBS – Apresentação conceitual do acervo literário e da formação continuada dos mediadores de leitura IBS/cursos na modalidade EaD, seguido por atividades práticas, com a orientação e acompanhamento inicial da catalogação do acervo.

Patchwork: aventais e sacolas literárias – Apresentação de possibilidades para se trabalhar a leitura na escola como um processo de interação entre o leitor, o texto, o mediador e o outro com os projetos: Anjos da Leitura, 30 Minutos pela Leitura e Mediadores da Leitura IBS. Atividades práticas de patchwork com as sacolas e aventais dos mediadores de leitura.

Formação do Leitor – Apresentação da leitura em suas diferentes vertentes como práticas sociais de inserção no mundo por meio da mediação para a formação de leitores, com reflexão sobre a formação do leitor (como uma ação educativa e não de gerar formas ou moldes) e sobre as práticas dialógicas do ato de ler, do leitor como elemento principal dessa prática pedagógica.

OFICINA LEITURA

Introdução à Leitura na Primeira Infância – Discussão e reflexão sobre Leitura e literatura na primeira infância; O papel do mediador – leitura e contação com intenção marcada; Segredos das narrativas e atividade prática com contação de história.

Mediação da Leitura – Exercício de narrativa poética – Leitura de história com canção de anunciação e despedida, além da apresentação de canções para anunciação e despedida. Exploração do Acervo literário IBS, apresentação dos projetos de leitura IBS. Atividade prática para confecção de ferramenta para a mediação.

SOBRE A IPIRANGA

SERVIÇO

Jornada Literária em Santarém (PA)

Data: Dias 16 a 18 de agosto

Horário: De 08h às 18h

Local: Unama – Universidade da Amazônia (R. Rosa Vermelha, 335 – Aeroporto Velho)

Imagens: Divulgação