Educadores do Movimento Sem Terra passam por formação para atuarem no Alfabetiza Belém

A Prefeitura de Belém institui em 2021 o programa Alfabetiza Belém, que conta com vários parceiros na missão de alfabetizar mais de 11 mil pessoas até final de 2024, para que a capital paraense supere o analfabetismo.

Entre os parceiros está o Movimento Sem Terra (MST), que promoveu desde a sexta-feira, 25, até domingo, 27, mais uma formação para os 26 alfabetizadores e quatro coordenadores pedagógicos que vão atuar nos distritos administrativos do Guamá, Outeiro e Mosqueiro nas 26 turmas, com um total de 420 pessoas inscritas. O encontro ocorreu na pousada Point da Ilha, na praia do Vai Quem Quer, na Ilha de Cotijuba.

A Coordenação Política Pedagógica do MST proporcionou aos alfabetizadores uma imersão à metodologia do ‘Sim, eu posso!’, do Insitituto Pedagógico Latino Americano e Caribenho de Cuba (Iplac), aliado ao Círculo de Cultura da pedagogia freiriana, e que foi adotada pelo movimento no Brasil.

Metodologia – ‘Sim, eu posso!’ é um programa que ajudou a alfabetizar milhares de pessoas no Brasil e em vários países do mundo. Para o MST, a importância é “gigante”, por acreditar na potência e força que o programa de alfabetização tem e movimentar sonhos de muitos jovens, adultos e idosos, que, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de se alfabetizar.

“Então, o MST está cumprindo com uma de suas missões enquanto movimento social, que é de educar, levar dignidade aqueles que sonham com ela por tanto tempo. É um prazer enorme poder fazer parte da campanha de alfabetização em Belém, do Pará”, afirmou Lennon Xavier, da coordenação da formação do MST.

Formação – O encontro contou com a palestra de Elitiel Guedes, formador do MST, do Maranhão, que trouxe a sua experiência na metodologia do ‘Sim, eu posso!’, e de como colocar em prática em Belém. O método tem como suporte tecnológico videoaulas no formato de uma ‘novela’, para mostrar uma realidade semelhante a dos educandos como forma de motivá-los a aprender a ler e escrever.

Um dos elementos fundamentais que compõem a dinâmica deste processo de alfabetização é a contextualização pelo educador dos materiais utilizados, visando propiciar reflexão, análise lógica, comunicação e ajuda mútua, a partir da realidade histórica e sociocultural de onde o trabalho é desenvolvido. O suporte audiovisual também é um elemento motivador aos educandos que ficam na expectativa de como será a próxima videoaula.

Alfabetizadores – Alessandra Ferreira Assunção, de 45 anos, é licenciada em Educação do Campo, com ênfase em Ciências Humanas e Sociais. Ela é uma das alfabetizadoras que atuará em Mosqueiro.

“A formação proporciona um conhecimento diferenciado a respeito da educação. A minha expectativa é fazer a diferença. Vou ter a liberdade de conversar com os alunos, recitar poesia e planejar as aulas conforme o perfil da turma. É diferente da educação formal”, disse Alessandra, que reside no assentamento Paulo Fonteles, em Mosqueiro, e busca ter um olhar de educadora popular para a sua comunidade, carente de educação e respeito.

Alfabetiza Belém – tem como proposta alfabetizar qualquer pessoa acima de 15 anos, desde pessoas em situação de rua, trabalhadoras e trabalhadores e pessoas privadas da liberdade, em delegacias e presídios. Maique dos Santos Martins, de 30 anos, é pedagogo e atuará na delegacia de Mosqueiro.

Com experiência em educação popular, adquirida desde a faculdade em grupos de pesquisa, e como voluntário em cursinhos populares como Emancipa, Maique conta que não conhecia ainda o método ‘Sim, eu posso!’, mas ficou interessado em participar porque é parte do que acredita como educação.

“A formação do ‘Sim, eu posso!” sai completamente da forma histórica de educação. É um diferencial que configura um processo humanizado. Pessoalmente, distante dos filtros técnicos da academia, noto a riqueza de saberes. Se cada escola tivesse um pouco de ‘Sim, eu posso!’ conquistaríamos um novo horizonte na educação.É um desafio e estou disposto a enfrentar”, destaca Maique.

Integração – “É muito importante para o programa Alfabetiza Belém, que busca a emancipação do ser social transformador de sua realidade, a partir da consciência de classe, ter o Movimento Sem Terra (MST) como parceiro. Eles têm uma vasta experiência reconhecida na educação popular de jovens, adultos e idosos”, afirma o coordenador do Alfabetiza Belém, Fernando Augusto Cardoso Junior.

Segundo ele, o método cubano “Sim, eu posso!” apresenta uma ideia libertadora educacional, com atividades que vão desde a psicomotriciadade ao reconhecimento das primeiras letras e palavras, até o processo de consolidação da leitura e escrita.



Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação