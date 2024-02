EETEPA de Paragominas faz campanha de conscientização sobre gravidez na adolescência e ISTs

Em alusão à Campanha Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, voltada à conscientizar e divulgar informações e medidas preventivas para a redução da incidência de gravidez na adolescência, a Escola de Ensino Técnico (EETEPA) de Paragominas, promoveu um ciclo de palestras sobre o tema.

Com ”A Semana de Prevenção à Gravidez na Adolescência e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”, os alunos do 1º ano receberam orientações e informações sobre o assunto, como saúde intima, métodos contraceptivos, qualidade de vida, dentre outros cuidados, especialmente no período festivo de Carnaval. O tema foi muito bem recebido pelos estudantes e permitiu que houvesse interação com os profissionais de saúde sobre o assunto. A professora de Biologia da Eetepa, Cynara Penafort, reforça a importância da abordagem de temas como estes.

“Foi uma agradável sensação de dever cumprido em relação aos esclarecimentos sobre a prevenção da gravidez e IST’S, que tem um índice maior neste período de carnaval”, afirma a professora firma.

O Projeto também contou com a participação dos profissionais, João Nunes, enfermeiro e coordenador do curso de Podologia e da professora de Biologia, Valentina Jaques.

As palestras foram realizadas nos dias 8 e 9 de fevereiro, durante o pré-carnaval, sendo significativo para a abordagem dos assuntos ligados ao tema e um lembrete quanto a prevenção durante as festividades. Os alunos participaram de dinâmicas interativas, distribuição de brindes, panfletos informativos e métodos contraceptivos, que foram entregues em parceria com a Secretária de Saúde do Munícipio de Paragominas. Durante as atividades, os alunos foram acompanhados e tiveram as suas dúvidas respondidas.

