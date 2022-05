EGPA abre inscrições para sete cursos presenciais

A Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) abriu, nesta terça-feira (17), as inscrições para sete cursos livres que serão realizados durante as duas primeiras semanas do mês de junho na instituição, a EGPA ainda abrirá novas vagas para os cursos que serão ministrados na segunda quinzena do mês. Todas as aulas serão presenciais, na sede da Escola.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Escola (egpa.pa.gov.br) e os servidores de férias ou licença- prêmio devem encaminhar a publicação da licença ou férias para egpa.inscricao@gmail.com.

Os servidores municipais também se inscrevem online, pelo mesmo link, mas os interessados em participar dos cursos ofertados pela EGPA precisam, antes de realizar sua inscrição, preencher um pré-cadastro, disponível no site da instituição. Sem o pré-cadastro, preenchido apenas uma vez, não é possível validar a inscrição do servidor.

Além desta etapa cadastral, para que o servidor municipal participe é essencial que o seu município de origem esteja com o acordo de cooperação técnica com a EGPA vigente. A listagem de acordos vigentes pode ser acessada no site da Escola.

Os municípios ou associações interessadas em firmar ou atualizar o acordo de cooperação com a EGPA podem entrar em contato com o gabinete da Escola, pelo número (91) 3214-6832.

Confira a grade de cursos:

30/05 a 03/06

Técnicas de Elaboração de Relatório do PAD – 08h às 12h

Licitação e Contratos na Administração Pública – 08h às 12h

Gerência de Projetos: Avaliação e Criação de Indicadores – 14h às 18h

06 a 10/06

Acessibilidade como Garantia de Direito e Inclusão Social – 08h às 12h

Elaboração de Edital e Termo de Referência – 08h às 12h

Gestão de Conflitos no Serviço Público – 14h às 18h

Regime Jurídico Único – 14h às 18h.Por Isabela Quirino (EGPA)