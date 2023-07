Élcio afirma que arma usada no crime foi desviada do Bope

Em sua delação premiada à Polícia Federal (PF), o ex-policial militar Élcio Queiroz revelou que a submetralhadora utilizada no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes pertencia ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A submetralhadora MP5 teria desaparecido após um incêndio no paiol do Bope, e Élcio afirmou que não sabe quem forneceu a arma, mas acredita que tenha sido alguém em atividade na época do incêndio.

O preso confessou sua participação no assassinato de Marielle e detalhou como a ação criminosa ocorreu. Segundo ele, o responsável pelos disparos foi o ex-policial reformado Ronnie Lessa. As informações são do Metrópoles.

Élcio também declarou que Lessa teria deixado a arma com um amigo policial e que, durante uma visita à casa de Lessa, encontrou o colega mexendo em um silenciador compatível com o utilizado na submetralhadora.

