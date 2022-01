Eldorado: Seleção Masculina de Futsal Sub-15 participa de Campeonato Paraense

A Seleção Masculina de Futsal Sub-15 de Eldorado do Carajás estreia nesta sexta-feira (28), no Campeonato Paraense de Futsal, pelas categorias de base, organizado pela Federação de Futsal do Pará (FEFUSPA). A competição acontece em Belém, neste fim de semana, entre os dias 28 e 30.

O time é formado por 11 atletas e tem como treinador, Geovane Ribeiro, e os auxiliares Vanilson Pereira e Paula Bulcão. Nos últimos meses, a equipe de futsal realizou um treino intenso porque há muito tempo não participava de uma competição estadual, mas os jogadores estão confiantes na vitória neste primeiro jogo.

O time de Eldorado entra em quadra nesta sexta, a partir das 15h, contra o time de Santarém, na disputa por uma vaga na grande final. O confronto será no Instituto de Educação Estadual do Pará (IEEP).

A Prefeitura de Eldorado do Carajás, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tem dado apoio logístico para a participação do time no Campeonato Paraense.

