‘Ele vai sair do reality direto para o casamento’, diz noiva de MC Gui

Ao R7, Beatriz Michelle confessou que sente ciúmes do funkeiro em ‘A Fazenda 13’ e contou como está a organização para o grande dia

Poucos antes de entrar em A Fazenda 13, MC Gui pediu a mão da namorada Beatriz Michelle em casamento. Apesar de o funkeiro estar confinado no reality rural, os preparativos para a cerimônia estão a todo vapor. Em conversa com o R7, a bailarina revelou a data do casório e contou como está sendo organização do evento sem a presença dele.

“Antes de ele entrar no programa, eu brinquei falando que ele me enrolou para pedir em casamento, mas que eu não ia enrolar com nada aqui fora. Falei que quando ele saísse do reality já estaria tudo pronto e está sendo assim. Quem está escolhendo tudo sou eu, minha mãe e a Claudia (mãe de Gui). Quando ele chegar, já vai estar quase tudo pronto, ele vai sair do reality direto para a cerimônia”, contou Beatriz, aos risos.

Claudia Baronesa, mãe do funkeiro, disse que ficou incumbida de escolher tudo por ele. “Já logo na primeira semana que ele foi para o programa, eu nem consegui me estabilizar direito, mas já estava vendo igreja, salão de festa, buffet… Estamos programando tudo para daqui a um ano e como tem muito casamento atrasado já saímos correndo atrás de data. O casamento vai ser em dezembro, provavelmente. A Bia já viu até as roupas”, detalhou.

Apesar de aprovar a relação e ser muito ligada à família da futura nora, a empresária confessou que tem ciúmes do filho. “Ele acaba ficando muito mais tempo na casa da família dela, mas vou confessar que além de uma filha, eu também ganhei uma família. Eles são muito acolhedores e eu acredito que esses três anos de namoro deles foram muito importantes para o amadurecimento do Gui. Só não vou negar que rola aquele ciuminho, né?! Às vezes mando mensagem para ela e falo: ‘Bia, traz meu filho de volta’.”

Embora esteja acompanhando cada detalhe do reality, Bia admite que, às vezes, a saudade aperta. “A gente já há quase 2 anos e sempre estava junto. Dormíamos, jantávamos e, às vezes, até trabalhar eu ia com ele… Então, está sendo muito difícil, realmente tenho muita saudade.”

Por fim, a bailarina também revelou que já bloqueou o funkeiro em um aplicativo de mensagens por conta de ciúmes. “Às vezes, me dá a louca, dou uma surtada e mando mensagem para ele assim: ‘Ainda bem que você está aí dentro, porque se não a gente ia brigar’ (risos). Mas depois passa. Eu até bloqueei ele no WhatsApp essa semana, mas depois desbloqueei. Até parece que ele ia ver”, contou, com bom humor.

Fonte Portal R7