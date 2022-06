Elefante mata idosa, aparece no funeral e a pisoteia novamente

Maya Murmu, idosa de 70 anos moradora do leste da Índia, foi morta por um elefante enquanto coletava água na vila de Raipal, na última quinta-feira (9). Segundo informações confirmadas pelo Daily Mail, a vítima foi pisoteada pelo animal selvagem e posteriormente levada a um hospital, onde morreu horas depois devido aos ferimentos.

A trágica história, contudo, não terminou aí: segundo testemunhas ouvidas pelo jornal Independent, o elefante voltou a aparecer na noite do funeral da mulher, derrubando seu corpo de cima da pira funerária. O animal pisoteou a idosa novamente enquanto a família de Maya realizava os últimos ritos de despedida.

Apesar do ocorrido, os familiares seguiram com o funeral após o animal deixar o local.

De acordo com estimativas do governo indiano, cerca de 100 pessoas são mortas por ano como resultado de ataques de elefantes no país. Contudo, fundações como World Wildlife Fund apontam que o número pode chegar a 300 devido a subnotificações.

Fonte: Pleno News