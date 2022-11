Eleição determina novo presidente da Federação Paraense de Remo

A partir desta terça-feira, 29, um novo ciclo no desporto paraense de remo, modalidade olímpica, com a eleição do presidente que irá comandar a Federação Paraense de Remo [Fepar] até o ano de 2026.



Dois nomes figuram como postulantes ao cargo ocupado, até então, pelo desportista Luciel Caxiado, ora cumprindo o segundo mandato como gestor da Fepar.



Fábio Salgado, aparece como candidato principal da chapa ‘MudaREMOs’, Salgado, nome conhecido nos arraiais esportivos, notoriamente como advogado atuante no TJD [Tribunal de Justiça Desportiva]. Da infância à juventude foi atleta de natação do Clube do Remo.

Salgado comenta sua indicação à presidência. “Alguns amigos do esporte de remo, me chamaram para conversar sobre a Fepar. Fizeram o convite para que eu fosse candidato a presidente. Então me coloquei à disposição. Acredito que, como desportista que sou, posso acrescentar muito ao esporte de remo, caso seja eleito. A nossa meta é ter ajuda dos clubes, da imprensa, do governo, enfim, de todos, para fazer com que o esporte de remo volte a ser prestigiado pelo público nas manhãs de domingo”, analisou.



Laurimar Costa é o candidato em potencial da chapa ‘Remo Livre’. Árbitro de regata, profissional em Educação Física, possui currículo de serviço prestado ao esporte de remo, inclusive com atuações em competições nacionais e internacionais. Laurimar, ainda de luto pelo falecimento do irmão Luizomar, ex-presidente da Fepar, evitou comentar sobre sua candidatura.

O colegiado da Fepar é formado pelos filiados: Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso e Associação Guajará. Cada um tem peso 2, totalizando oito votos que somados aos três da comissão de atleta- cada clube tem um atleta na comissão, exceção da Tuna que não indicou seu representante, dá 11 votos.

Luciel Caxiado, no primeiro mandato, foi eleito por unanimidade. Reeleito da mesma forma. Diferente desta eleição, marcada por duelos internos entre os rivais do remo paraense. Em princípio, o pleito seria realizado no mês de outubro. Por erro de convocação da AG, ficou para o dia 29 de novembro.



A eleição começa às 19h no salão de recepção da Arena Vindi, na Cidade Velha, com aprovação das contas da atual gestão.



A mesa do trabalho tem comando do advogado José Mário da Costa Silva, presidente da comissão eleitoral.

