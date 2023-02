Eleição em Viseu

E nesse domingo, 05, os eleitores do município de Viseu, no nordeste do Estado, último município daquela região, na fronteira com o Estado do Maranhão, vâo às urnas novamente para eleger o novo prefeito do município, já que o ex-prefeto e seu vice foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral pelo crime de abuso de poder político durante as eleições de 2020. Dois candidatos concorrem ao cargo ora ocupado pelo presidente da Câmara de Vereadores do município. As eleições foram definidas para este mês para não prejudicar o pleito eleitoral majoritário de outubro do ano passado.