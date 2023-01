Eleição em Viseu

Em 05 fevereiro deste ano, por tanto, em menos de um mês, a população eleitoral do município de Viseu, no nordeste do Pará, cidade da Zona Bragantina, irá passar por eleições suplementares para escolha do novo preveito e vice-prefeito. Com isso, 45.910 eleitores da 14ª Zona Eleitoral devem voltar às urnas para eleger o prefeito e o vice-prefeito da cidade em substituição aos afastados Isaias José Silva Oliveira Neto (PL) e o vice-prefeito Franklin Costa Sousa (MDB), que não poderão mais recorrer e nem concorrer ao novo pleito, já que estão inclusos nas sanções punitivas da lei da ficha limpa. A decisão foi do Tribunal Reginal Eleitoral.