Eleição para comissões de Assédio Moral e Sexual ocorrem nesta quinta, 22

Magistrados e servidores podem votar nos candidatos pelo MentoRH

A eleição para as funções de membro das comissões de Assédio Moral e Sexual no âmbito do Tribunal e do 1º Grau ocorrem nesta quinta-feira, 22. São cinco vagas eletivas, sendo uma para desembargador(a); uma para magistrado(a) de 1º Grau; e as outras três para servidores(as), distribuídas para um servidor(a) efetivo do quadro, para um servidor(a) lotado(a) na capital e outra para um servidor(a) lotado(a) no interior.

As comissões terão como objetivo assegurar, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, o desenvolvimento das atividades laborais de forma digna, saudável e segura, em garantia à liberdade e a dignidade de magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e demais usuários(as) dos serviços judiciários.

A eleição dos magistrados(as) e dos servidores(as) para as Comissões de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral e Sexual, no âmbito do Tribunal e de 1º Grau ocorrerá amanhã, dia 22 de julho de 2021, no horário das 8h às 16h pelo MentoRH, sendo que os magistrados(as) de 1º Grau poderão votar no magistrado(a) de 1º Grau, e os(as) servidores(as) poderão escolher um(a) servidor(a), para a Comissão em âmbito de Tribunal, e 02(dois) servidores(as), para a Comissão em âmbito de 1º Grau, dentre os(as) lotados(as) na Capital e os(as) lotados(as) no interior, a partir da lista de candidatos(as) de cada composição.

A eleição para a vaga de desembargador(a) será realizada em votação no Tribunal Pleno, conforme item 2.1, I, alínea e, do Edital nº 01/2021-GT, de 28 de junho de 2021.

Confira a lista:

NO TRIBUNAL

– Magistrados(as)

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães (Desembargadora)

– Servidores(as)

Gerson Medeiros da Silva (Analista Judiciário – Belém)

Monica Raiol de Moraes (Analista Judiciário – Belém)

Monique Soares Leite (Analista Judiciário – Belém)

NO 1º GRAU

– Magistrados(as)

Josineide Gadelha Pamplona Medeiros (Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância)

Rubilene Silva Rosário (Juíza de Direito de 3ª Entrância)

Sara Augusta Pereira de Oliveira Medeiros (Juíza de Direito de 2ª Entrância)

– Servidores(as) lotados na capital

Ana Paula de Souza Ramos (Analista Judiciário – Belém)

Everton de Araújo Silva (Auxiliar Judiciário – Belém)

Franciney Pimentel dos Anjos (Analista Judiciário – Belém)

Maria Yvone Figueira Rodrigues (Analista Judiciário – Belém)

– Servidores lotados no interior

Ana Paula Rosa Vargens (Oficial de Justiça Avaliador – Concórdia do Pará)

Andrea do Carmo Maciel Neves de Souza (Analista Judiciário – Parauapebas)

Gilson do Carmo Castelo dos Reis (Atendente Judiciário – Primavera)

Paulo Sérgio Fernandes (Analista Judiciário – Paragominas)

Robson Godoy Bello (Analista Judiciário – Ourilândia do Norte)Fonte: Coordenadoria de Imprensa

Texto: Coordenadoria Imprensa

Foto: TJAM