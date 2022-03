Eleições 2022: Fafá de Belém fala em troca no comando da nação

Fafá de Belém se manifestou a respeito de temas como democracia e eleições. Em entrevista à Revista 29HORAS, a artista ressaltou que “devemos agir pela mudança”.

A cantora falou ainda que “com uma troca no comando da nação”, as “coisas vão voltar aos trilhos e a alegria vai ressurgir”.

– A democracia é algo de que não podemos abrir mão. Ela foi conquistada a duras penas e é fundamental para vivermos de maneira organizada e em paz, com justiça e dignidade. O país depende das nossas escolhas, e as eleições estão chegando. É nessa hora que devemos agir pela mudança. O voto é a nossa arma, e devemos usá-lo de maneira inteligente e responsável. As outras armas devem ficar guardadinhas em seus coldres e bainhas, bem longe disso tudo. Com uma troca no comando da nação, tenho certeza de que as coisas vão voltar aos trilhos e a alegria também vai ressurgir. É importante que voltemos a sorrir o quanto antes. A gargalhada desopila, alivia, desoprime e empodera – declarou.

Ela, que é a nova jurada do programa “The Voice+”, da TV Globo, também falou sobre a Amazônia. Fafá defendeu que “há décadas, quase ninguém dá o devido valor e cuidado” a essa questão.

– A devastação da Amazônia é uma tragédia que vem acontecendo há muito tempo, de maneira sorrateira, insidiosa e implacável. Há décadas, quase ninguém dá o devido valor e o cuidado que merece esse tesouro de biodiversidade. Agora dá para ver no exterior e por aqui algumas pessoas e organizações olhando com atenção e carinho para esse bioma tão importante para todo o planeta. Acredito que essa é uma questão muito urgente e que só pode ser solucionada se for tratada com a devida seriedade e ouvindo os povos da floresta – os indígenas, os ribeirinhos. É sobre isso – comentou.

Fonte: Pleno News

Foto: AgNews