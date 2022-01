Eleições 2022: Joaquim Barbosa revela seu candidato preferido

Na mira de Sergio Moro, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa adiantou a amigos que não pretende se candidatar a presidente ou a vice em 2022. No entanto, nos bastidores, ele tem analisado o cenário eleitoral deste ano.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, em uma avaliação inicial sobre os pré-candidatos à Presidência, Barbosa disse a pessoas próximas que não acredita na vitória de Lula da forma como as pesquisas de intenção de votos mostra.

O ex-ministro do STF, que relatou o processo do mensalão do PT quando estava na Suprema Corte, disse que gosta do ex-governador Geraldo Alckmin, provável vice de Lula, porém avalia que, quando o período de campanha eleitoral, de fato, começar, o petista será muito atacado por opositores, o que reduziria sua chance de vitória.

O jurista possui ainda uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro e ao ex-juiz Sergio Moro, que o tem procurado para conversar sobre as eleições. No entanto, de acordo com a coluna, Barbosa classifica Ciro Gomes como um “bom candidato”, sendo considerado um dos poucos que se salvam.

Em 2018, o ex-ministro declarou voto em Fernando Haddad, do PT, e chegou a acusar Bolsonaro de manipulação.

Fonte: Pleno News

Foto: Nelson Jr./SCO/STF