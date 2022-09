ELEIÇÕES 2022: TSE diz que não fará uso das Forças Armadas em Marabá

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, autorizou o envio das forças nacionais para reforçar a segurança durante o primeiro turno das Eleições 2022, em 78 municípios do Pará.

No dia da eleição, ao todo, serão 561 localidades de 11 estados, entre eles, o Pará, que terão a presença das Forças Armadas. As decisões devem ser referendadas pelo Plenário do TSE. No entanto, Marabá, o 4º maior colégio eleitoral do Pará, não terá uso das forças nacionais para garantir a segurança do processo eleitoral do dia 2 de outubro de 2022.

O TSE concedeu ainda pedidos dos TREs do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Piauí e Tocantins. Entre as solicitações estão apoio logístico, inclusive em terras indígenas, em vários estados, geralmente realizado pelo Exército Brasileiro.

Previsão legal

A possibilidade de requisição do auxílio das Forças Federais pelo TSE está prevista na legislação desde 1965. O artigo 23, inciso XIV, do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965) estabelece que cabe privativamente ao TSE “requisitar Força Federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a apuração”.

De acordo com a regra prevista na Res.-TSE 21.843/2004, o TSE pode requisitar o apoio para garantir o livre exercício do voto, a normalidade da votação e da apuração dos resultados. Para tanto, os TREs devem encaminhar o pedido indicando as localidades e os motivos que justifiquem a necessidade de reforço na segurança, com a anuência da Secretaria de Segurança dos respectivos estados.

Os pedidos aprovados pelo TSE são encaminhados ao Ministério da Defesa, órgão responsável pelo planejamento e execução das ações empreendidas pelas Forças Armadas.

Confira a distribuição nos municípios paraenses

ZE Municípios/Localidades Quant. Zonas eleitorais Quant. municípios/localidades de atuação 2ª Cachoeira do Arari

Santa Cruz do Arari 1 2 5ª São Francisco do Pará 1 1 7ª Abaetetuba 1 1 9ª Curuçá 1 1 10ª Muaná 1 1 14ª Viseu 1 1 15ª Breves

Bagre 1 2 16ª Afuá 1 1 17ª Chaves 1 1 18ª Altamira

Vitória do Xingu

Brasil Novo 1 3 21ª Curuá 1 1 22ª Óbidos 1 1 24ª Conceição do Araguaia

Floresta do Araguaia

Santa Maria das Barreiras 1 3 25ª Capanema 1 1 26ª Gurupá 1 1 33ª Santarém Novo 1 1 34ª Itaituba

Aveiro

Trairão 1 3 35ª Baião

Mocajuba 1 2 37ª Moju 1 1 38ª Oriximiná 1 1 39ª Tomé-Açu 1 1 40ª Tucuruí 1 1 41ª Santa Luzia do Pará

Ourém 1 2 42ª Paragominas 1 1 44ª Portel 1 1 45ª Oeiras do Pará 1 1 46ª Santana do Araguaia 1 1 48ª São Sebastião da Boa Vista 1 1 49ª Mãe do Rio 1 1 51ª Rondon do Pará 1 1 52ª Augusto Corrêa 1 1 53ª São Félix do Xingu 1 1 54ª Senador José Porfírio 1 1 55ª Almeirim 1 1 57ª Brejo Grande do Araguaia 1 1 59ª Pau D’Arco

Cumaru do Norte 1 2 60ª Rio Maria

Bannach 1 2 61ª Xinguara

São Geraldo do Araguaia 1 1 62ª Piçarra 1 2 68ª Rurópolis 1 1 69ª Jacundá 1 1 70ª Capitão Poço 1 1 74ª Tucumã

Ourilândia do Norte 1 2 75ª e 106ª Parauapebas 2 1 79ª Uruará 1 1 80ª Pacajá

Anapu 1 2 81ª Garrafão do Norte

Nova Esperança do Piriá 1 2 82ª Porto Moz 1 1 84ª Ulianópolis 1 1 85ª Medicilândia 1 1 87ª Concórdia do Pará 1 1 89ª Terra Santa

Faro 1 2 90ª Anajás 1 1 91ª Novo Progresso 1 1 93ª Tailândia 1 1 99ª Melgaço 1 1 100ª Bom Jesus do Tocantins 1 1 101ª Novo Repartimento 1 1 102ª Jacareacanga 1 1 103ª Breu Branco 1 1 105ª Juruti 1 1 SUBTOTAL 62 78

Fonte: Portal Debate, com O Liberal