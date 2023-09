Eleições Sinjor 2023: Comissão Eleitoral homologa candidatura da Chapa 01 Renova Sinjor

O processo de eleição para escolha da nova diretoria do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará – Sinjor-PA avançou mais uma fase. Nesse domingo, 17, a comissão eleitoral que organiza o pleito deferiu a inscrição da Chapa 01, Renova Sinjor, encabeçada pelo jornalista Evandro Corrêa, tendo como vice o veterano Douglas Dinelly.

Dentre as principais propostas da Renova Sinjor estão a modernização da estrutura do sindicato, com aquisição de sede própria e um veículo; melhores salários, valorização dos profissionais, apoio jurídico e ajuda de custo aos jornalistas desempregados, realização de cursos e palestras para qualificar profissionais, reinserção de jornalistas ao mercado de trabalho, diálogo com os donos de veículos de comunicação para melhorar as condições de trabalho dos profissionais, criação do site oficial, TV e rádio do sindicato, dentre outros.

No parecer que homologou a inscrição da Chapa 01, Renova Sinjor, a comissão eleitoral informou que a inscrição da Chapa 02 , intitulada “Sempre na Luta”, cujos nomes de composição não foram divulgados pela comissão, ainda estaria dentro do prazo de correções “que ainda podem ser enviadas”. Neste quesito, a Renova Sinjor estuda a propositura de medida judicial contra a comissão, uma vez que, mesmo não previamente claro no estatuto, a não declaração do fim do prazo para inscrições, o que ocorreu no dia 09 de setembro, e a não divulgação dos nomes das chapas inscritas, fere, de morte, a Lei de Acesso à Informação. No entendimento do advogado Sergio Leite, que assiste a chapa Renova Sinjor, a comissão eleitoral deveria tornar público, nos meios de comunicação disponíveis do Sinjor e nas redações, o fim do prazo para inscrições e os nomes das chapas inscritas, com a relação de seus membros.

“Ao omitir informação, a comissão eleitoral abre precedentes para uma futura nulidade dos atos cometidos”, frisa o advogado.

Abaixo, publica-se, para conhecimento geral, a composição das duas chapas: A Renova Sinjor, já deferida pela comissão eleitoral, e a “Sempre na Luta”, cuja composição só se tem conhecimento através de matérias divulgadas em vários sites de notícias.

CHAPA 01 RENOVA SINJOR

Presidente: Evandro Nestor de Farias Corrêa

Vice-Presidente: Douglas Jaceguai Dinelly Ribeiro

Secretário Geral: Adonai do Socorro Ponçadilha

1º Tesoureiro: Maria Ivone Sanches Lourinho

2º Tesoureiro: Luiz Cláudio Cardoso Oliveira

Secretário do Interior: Mario Alberto da Silva Quadros

Secretário de Mobilização e Formação Sindical: Pedro Paulo Araújo Blanco

Secretário de Sindicalização, Registro e Fiscalização do Exercício Profissional: Márcio Rodrigues de Oliveira

Primeiro Suplente da Diretoria: Carlos Alberto Rauda; Segundo Suplente da Diretoria: Fernando Felipe Gomes de Araújo; Terceiro Suplente da Diretoria: Cleyton Sebastião Palmeira da Silva

Delegação Junto ao Conselho de Representantes da Fenaj

Titular: Maria de Nazaré Oliveira Sarmento

Suplente: Manoel William Paulo Castro da Silva

Diretoria Regional do Tapajós

Jean Carlos Mesquita Silva (Presidente)

Edson Nogueira de Queiroz

Reginaldo Vieira Balieiro

Conselho Fiscal

Membros Titulares:

Raymundo Nonato Sousa Ferreira; Manoel Reimar Bentes; Demétrio Ferreira Beltrão Neto

Membros Suplentes:

Benígna Soares Leão, José Emanuel Teixeira Vilaça

Comissão de Ética e Liberdade de Expressão

Membros Titulares:

Raimundo Nonato Batista da Costa, Fabian Gomes, Edson Gillet Brasil

Membros Suplentes:

Braz Jaime Chucre e Paulo Sergio Furtado Amorim

CHAPA 02 SEMPRE NA LUTA

Diretoria Executiva

Presidente – Vito Ramon Gemaque de Souza

Vice-presidente – Simone Cristina Arrifano Romero

Secretário Geral- Helena Lucia Mansur Saria Muller

1º Tesoureiro – Patrícia Carolina Pombo Cassiano

2º Tesoureiro – Geisianne da Silva Dias

Secretário do Interior – Karina da Silva Souza Pinto

Secretário de Mobilização e Formação Sindical – Anderson Luiz Araújo da Silva

Secretário de Sindicalização, Registro e Fiscalização do Exercício Profissional – Jaime Ferreira da Costa

Primeiro Suplente – Alexandre Sócrates Araújo de Almeida Lins; Segundo Suplente – Eliete dos Santos Ramos; Terceiro Suplente – Elma da Silva Barbosa

Delegado Junto ao Conselho da Fenaj – Max André Corrêa Costa

Delegado suplente – Eraldo Paulino Rodrigues Júnior

Diretoria Regional do Tapajós

Diretor da Regional – Antônio Edinei Costa da Silva

Diretor assistente – Rafaelly Magaly Ferreira do Nascimento; Diretor assistente – Paulo Ricardo Moraes Santos

Conselho Fiscal

1 – Aguinaldo Soares Ferreira

2 – Elias Santos Serejo

3 – Nielson de Jesus Bargas

4 – Sara Raquel Pinheiro Portal

5 – Ticiane da Silva Rodrigues

Comissão de Ética

1 – Ana Lúcia Prado Reis dos Santos

2 – André Marcio Mardock Demosthenes

3 – Avelina Oliveira de Castro

4 – Elizabeth da Silva Mendes

5 – Rosemary Gomes da Silva Machado

Imagem: Divulgação