Os integrantes da Chapa 01 “Juntos Somos Mais Fortes e Unidos Somos Melhores”, os suboficiais da Aeronáutica João Ribeiro e Katia Simone Romano Mata, candidatos a presidente e vice-presidente, respectivamente, nas eleições do Cassazum que acontece nesta quinta-feira, 27, estão recebendo várias adesões dos associados em razão do cronograma do trabalho que pretende executar junto aos associados durante o exercício da administração. O atual presidente, Suboficial Yedo Mendes, vem trabalhando incansavelmente na campanha e mostrando aos associados que foram beneficiados em diversas obras realizadas durante os dois mandatos que estão se encerrando.



Desde o final de semana, os associados estão aderindo aos integrantes da Chapa 01, formada pela dupla, João Ribeiro e Kátia Romano, após analisarem atentamente as duas propostas de trabalhos dos candidatos da chapa 01, que tem como slogan “Juntos Somos Mais Fortes e Unidos Somos Melhores”.



Outras observações dos associados relacionados, os dois planos de trabalhos que tiveram de mudar seus votos, a principal está com a administração do atual presidente, Suboficial Yedo Mendes, que proporcionou inúmeros melhoramentos de confortos durante a sua gestão de quatro anos à frente da agremiação militar.



“O time que está vencendo jamais poderá ser alterado, sobretudo, aqui no Cassazum , onde Yedo Mendes vai deixar um legado para todos associados que reconhecem de fato que recebemos de melhoramentos após ele assumir o destino do clube e agora vamos prestigiar administração do nosso futuro presidente, João Ribeiro e tendo como a vice-presidente, Kátia Romano, ambos conhecem muito Ben o nosso clube- disse Suboficial da Aeronáutica, Paulinho (Quero Quero) com muito entusiasmo.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar