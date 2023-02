Eleitor de Viseu escolhe Cristiano Vale para prefeito da cidade pelos próximos dois anos

O candidato Cristiano Vale (PP) e seu vice, Mauro da Serra, são os vencedores das eleições suplementares para prefeito de Viseu, nordeste do Pará, realizadas neste domingo, 05. Eles conquistaram 54,21%, com 17.754 dos votos válidos, segundo informou o Tribunal Regional Eleitoral – TRE. O resultado do pleito foi proclamado às 17h41.



A candidata derrotada foi Maria Rosalina Ribeiro dos Santos (PSD), conhecida como “Mãe da Carla Parente”. Ela recebeu 45,79% dos votos válidos. Em Viseu existem quase 47 mil eleitores aptos a votar em 168 seções eleitorais. Eles estão distribuídos em 71 locais de votação, dos quais seis estão localizados na área urbana; quatro na região das ilhas, além de um local em área quilombola. Os outros 60 locais estão espalhados pela zona rural do município que faz fronteira com o Estado do Maranhão.



A diplomação do eleito tem data limite para ocorrer até o dia 3 de março, pois a prestação de contas de Cristiano Vale ainda precisa ser julgada, momento que deverá ser realizado também para março, informa a Justiça Eleitoral.



Um total de 33.270 pessoas compareceram às urnas, o que equivale a 70,88% do eleitorado. O número de abstenções foi de 29,12% (13.670) e os votos nulos totalizaram 1,18% (391 votos); 0,39% foram em branco (131 votos).

Foi marcada a eleição suplementar depois do afastamento do prefeito eleito em 2020, Isaias José Silva Oliveira Neto (PL), juntamente com seu vice, Franklin Costa Sousa (MDB), por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, após processo eleitoral pelo crime de abuso do poder político. Os vencedores nas urnas irão substituir o presidente da Câmara, Avelino Aventina Siqueira (PL), que assumiu o Executivo interinamente até a realização das eleições suplementares.

Imagem: Reprodução/Bacana News

Por Roberto Barbosa