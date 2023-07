Eleitores querem Nikolas como governador de Minas Gerais

O deputado federal Nikolas Ferreira PL-MG) realizou uma enquete no Instagram sobre os três cargos políticos que ele pode se candidatar em 2026.

Nikolas tem 27 anos e não terá idade suficiente para disputar eleições para a Presidência da República ou para o Senado. Assim, as opções foram: deputado estadual, deputado federal e governador.

Em poucos minutos de enquete, 67% dos internautas escolheram que o deputado se candidate para ser governador de seu estado, Minas Gerais.

Outros 31% desejam que ele se reeleja e 2% que ele se candidate para ser deputado estadual.

Eleito a deputado em 2022, Nikolas Ferreira foi o mais votado para o cargo na história do Brasil, com mais de 1,5 milhão de votos.

A influência do político nas redes sociais também é surpreendente: ele tem mais de 8,1 milhão de seguidores no Instagram, 2,7 milhões no Twitter, 4,6 milhões no TikTok e 1,3 milhão no Facebook.

IDADES PARA CONCORRER A CARGOS POLÍTICOS:

CARGO IDADE MÍNIMA Presidente 35 anos Vice-presidente 35 anos Senador 35 anos Governador 30 anos Vice-governador 30 anos Deputado federal 21 anos Deputado estadual 21 anos Deputado distrital 21 anos Prefeito 21 anos Vice-prefeito 21 anos Vereador 18 anos

