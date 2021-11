Eleitores voltam às urnas em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, para eleger prefeito e vice-prefeito

Eleitores da cidade de Tomé-Açu, no nordeste paraense, voltam às sessões eleitorais neste domingo (7) para eleger novo prefeito e vice-prefeito.

O Tribunal Regional Eleitoral indeferiu a candidatura do prefeito eleito em 2020, Carlos Vinicios (PL).Mais de 200 urnas eletrônicas foram distribuídas entre as 163 seções eleitorais da cidade, sendo que 147 estão disponíveis e 67 estão sendo utilizadas como contingência, caso alguma urna precise de substituição. Ao todo, são 27 locais de votação, sendo 15 na zona rural e 12 na zona urbana.De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, 46.945 mil eleitores estão aptos a votar.

Nestas eleições suplementares, concorrem:Carlos da Vila Nova (PL) e o vice Ladeira (PODE);Eudes (PSDB) e o vice Jonas do Radar (PSD);Marcelo Barreto (Patriota) e o vice Charles Contador (Patriota).

A eleição segue até às 17h deste domingo.