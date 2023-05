Eleitos os moradores do Jurunas que vão fiscalizar obras de ampliação da UBS e construção de escola infantil

As obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde do Jurunas e de construção da Escola de Ensino Infantil e Fundamental, também no Jurunas, serão acompanhadas pelas Comissões de Fiscalização de Obras e Serviços (Cofis), formada por Conselheiros da Cidade do bairro e por moradores eleitos na noite desta quinta-feira, 25, em reunião realizada na UBS do Jurunas.

Essas são apenas duas do extenso leque de obras que o Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben) trabalha no bairro, entre eles a Macrodrenagem e Duplicação da Avenida Bernardo Sayão, as obras de saneamento no Miolo do Jurunas e a construção da Estação de Tratamento de Esgoto. As obras nas áreas de saúde e educação têm responsabilidade compartilhada entre Promaben e Secretarias Municipais de Saúde e Educação.

UBS terá mais 6 equipes

Durante a reunião, os moradores ouviram sobre o andamento dessas obras e os próximos passos para os projetos, e também elegeram os integrantes das Cofis das duas obras. A arquiteta da Secretaria Municipal de Saúde, Valesca Caridade, afirma que a ampliação é uma antiga reivindicação da população do Jurunas e explica como funcionará a UBS a partir do projeto apresentado: “A ampliação da Unidade Básica do Jurunas vai aumentar a capacidade de atendimento da UBS. O bairro hoje tem praticamente sessenta mil habitantes e uma unidade com quatro equipes de atendimento. A ampliação vai mais do que duplicar a capacidade de atendimento da UBS, aumentando em mais seis equipes”, esclarece a arquiteta.

Para um dos integrantes da Cofis específica da ampliação da UBS, o funcionário público Cristiano Bernardo, de 36 anos, “a Cofis tem um papel fundamental para garantir que a obra seja feita da forma correta, a partir da perspectiva e das demandas dos moradores, e que seja o melhor pra nossa comunidade: pelo que eu vi do projeto, acredito, sim, que esta obra está sendo desenvolvida com muita qualidade”, celebra o morador do Jurunas.

A avaliação da representante da subcoordenação social do Promaben, a assistente social Tainá Marinho, também é positiva. “Eu acho que os moradores estão muito envolvidos na questão de entender qual é o papel deles, de participar e da importância dessa participação. Principalmente na área da saúde, por isso a maior questão desenvolvida hoje foi a questão da saúde, das reivindicações dos serviços. Eu acho que a comunidade tem um ganho muito importante quando se coloca no papel de usuário com direitos”, explica.

Água tratada: mais saúde no Jurunas

O Assessor de Relações Comunitárias do Promaben, Benedito Costa, aponta a satisfação com que vê a comunidade se reunir como há muito tempo já acontece no bairro do Jurunas. “Há uma longa história de organização no bairro. No primeiro governo do prefeito Edmilson Rodrigues, o bairro do Jurunas foi totalmente saneado. Agora, neste novo governo, o bairro do Jurunas vai ter qualidade de vida, saúde de qualidade ainda melhor, pois vamos ter uma estação de tratamento de esgoto, vamos ter as nossas águas tratadas, os nossos resíduos tratados. Isso é muito importante”, acrescenta Benedito.

Participação dos moradores

Outro ponto importante ressaltado pelo assessor é que a comunidade está de parabéns pela participação. “A população veio, eles assumiram a Cofis, que é a comissão de fiscalização. Porque essas são obras feitas para a comunidade e é ela que tem que fiscalizar o que é dela, porque as prefeituras passam, mas o povo continua. E quem dá essa oportunidade e sempre deu é o Edmilson Rodrigues. Portanto, estão de parabéns tanto o prefeito quanto a comunidade. Parabéns a todos, estamos juntos por Belém”, declara Benedito Costa.

A moradora do Jurunas Katia Menezes assumiu a vaga da Cofis da Escola de Ensino Infantil e Fundamental com alegria. “É um privilégio poder acompanhar desde o início do projeto e participar da evolução da educação no nosso bairro”, celebra a gestora pública de 56 anos.

