Elenco azulino começa pré-temporada com treinos táticos e físicos de manhã e de tarde

O Clube do Remo realiza sua pré-temporada na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará, a 700 quilômetros de Belém.

Nesta segunda-feira, 10, foi o primeiro dia de treinos efetivos no Complexo Esportivo Rio Verde.Nesse primeiro dia foi feito um treino físico seguido de um jogo reduzido pela manhã. De tarde, houve um segundo período de treinos.

O entrevistado desta segunda-feira foi o jogador Anderson Uchôa, que foi perguntado sobre o atual momento do Remo depois da conquista da taça da Copa Verde e o rebaixamento da Segundona.

O jogador disse que todos estão muito animados com a pré-temporada, que ainda vem outros colegas que estão sendo procurados pela diretoria e comissão técnica e que este é o momento oportuno para os jogadores se conhecerem.

Entretanto, explica que todos devem estar com o pé no chão para o primeiro compromisso e um dos mais importantes que é o Parazão. “Temos que fazer um bom estadual”, disse o atleta, para quem este ainda não é o momento de se pensar em acesso para a Série B.Segundo Anderson Uchôa, ainda é muito cedo para falar sobre as demais competições. Deste modo, é focar no essencial da pré-temporada que sustenta o ano todo.

“É o momento que eu tento dar o máximo meu, pois é para o ano todo e temos de estar em ordem fisicamente”.Disse que apareceram outras propostas de clubes da Série B, mas que sua intenção era, realmente, ficar no Remo, onde está sendo muito bem tratado.

“Presidente, a minha prioridade é o Remo; conversei com minha família e resolvi optar pelo Remo”, finalizou.

AGENDA

Terça-feira (11/01)9h – Treino no Estádio Rosenão Sem janela16h- Treino no Complexo Esportivo Rio Verde Perguntas até às 13hEntrevistado: Marlon e Solano

Quarta-feira (12/01)16h- Treino no Complexo Esportivo Rio Verde Perguntas até às 13hEntrevistado: Erick Flores e Pingo

Quinta-feira (13/01)9h – Treino no Estádio Rosenão Sem janela16h- Treino no Complexo Esportivo Rio Verde Perguntas até às 13hEntrevistado: Ronald e Paulinho Curuá

Sexta-feira (14/11)9h – Treino no Estádio Rosenão Sem janela16h- Treino no Complexo Esportivo Rio Verde Perguntas até às 13hEntrevistado: Kevem

Sábado (15/01)9h – Treino no Estádio Rosenão Sonora após o treino

Pergunta até às 11hEntrevistado: Vinícius

Domingo (16/11)17h – Amistoso contra a Seleção de Canaã dos Carajás Estádio Municipal “Benezão”

Imagens: Agência Remo