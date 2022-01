Elenco azulino se reapresenta no Baenão e apresenta o centro-avante Brenner

O Centro-Avante Brenner, 27 anos, que estava jogando no Japão, é mais um dos contratados do Clube do Remo para a temporada 2022 e que se integrou ao grupo a partir deste sábado, 22, já treinando no Baenão com o técnico Paulo Bonamigo, que regressou anteontem, quinta-feira, 20, da pré-temporada realizada em Parauapebas, no sudeste do Pará. O novo atleta azulino disse que estava sem jogar há um bom tempo no Brasil, especialmente em Belém e que conhece pouco dos jogadores que já estão trabalhando desde o começo da pré-temporada. No entanto, falou estar ansioso para conhecer a todos e poder ajudar o Remo a vencer não apenas ao Estadual, como as demais competições e voltar à Segundona do Brasileiro.

Segundo Brenner, é um prazer estar na equipe do Clube do Remo, onde só tem ocorrido coisas boas, pelo que ele vinha acompanhando desde quando estava no Japão e acredita que todos estão motivados com a volta de Bonamigo, um treinador de renome no Brasil e que vai impor um estilo de jogo inovador e desafiador que deixa a todos animados.

Neste sábado, aconteceu a reapresentação do grupo, pela manhã, no Estádio Evandro Almeida, o Baenão.

Depois da entrevista com o novo atleta azulino, houve um trabalho de aquecimento seguido de trabalho específico de passe, cruzamento e finalização.

Brenner realizou o primeiro trabalho com o grupo, mas Bonamigo ainda não conta com o zagueiro Everton Sena, que segue aprimorando a parte física.



Imagens: Samara Miranda/Agência Remo