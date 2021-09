Elenco bicolor se reapresenta amanhã na Curuzu

Depois de uma vitória esplêndida sobre a equipe do Manaus-AM, no Estádio da Curuzu em Belém, na noite de ontem sábado, 25, o elenco alviceleste volta ao gramado para os treinos com o técnico Roberto Fonseca amanhã à tarde. As atividades dos atletas acontecerão na própria Curuzu e também na área da Asbep.

Segundo informações na sede do Paysandu na manhã deste domingo, a comissão técnica e os dirigentes aguardam o posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol – CBF acerca das datas e locais dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro da Série C.

O Bicola se garantiu no grupo C do quadrangular de acesso à Série B, a grande meta da direção e da comissão técnica do clube, bem como, dos jogadores. A chave do Papão tem como concorrentes o Ituano, o Botafogo-PB e o Criciúma. Enquanto isso, o grupo D tem Novorizontino, Tombense, Ypiranga e Manaus. Os dois melhores de cada grupo sobem. Os primeiros vão à final da Terceirona. A tabela ainda será divulgada pela CBF e essa é a expectativa na Curuzu, mas como o elenco não pode perder o foco, os treinamentos vão continuar, a começar de amanhã e terça-feira. Depois, o clube irá divulgar o calendário de atividades do restante da semana.

Imagen: John Wesley/Paysandu