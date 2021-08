Elenco do Papão se reapresenta amanhã na Curuzu

Os jogadores do Papão se reapresentam no estádio da Curuzu amanhã, terça-feira, 10, para iniciar os trabalhos com o técnico Roberto Fonseca visando o jogo do próximo sábado, 14, às 19h, contra o Jacuipense-BA, em Belém, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. No encontro dessa terça, o técnico vai conversar com o elenco para ver o que aconteceu, a série de erros verificada durante a partida em que o Paysandu abriu o placar, saiu na frente e não conseguiu segurar o resultado, perdendo, assim, três pontos e largando o G-4.

Foi um jogo que teve atuação confusa do trio de arbitragem nos dois tempos, o que fez a equipe bicolor ser superada pelo Botafogo-PB por 2 a 1, na noite de ontem, domingo, 8, no Estádio Almeidão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time segue com 16 pontos na tabela de classificação, agora na sexta colocação do grupo A.

Em João Pessoa, o Papão largou na frente. Aos 34 minutos da primeira etapa, Marcelo cobrou lateral no campo de ataque, a defesa adversária tentou afastar, mas a bola sobrou para Marlon, que driblou o zagueiro e bateu colocado no canto direito do goleiro. Os bicolores voltaram do intervalo com mais intensidade. Aos seis minutos, o juiz interrompeu uma bela arrancada de Rildo pelo lado esquerdo do setor ofensivo, após marcar falta inexistente do atacante. Na sequência, Marlon foi agarrado pelas costas no meio de campo, mas o árbitro não marcou falta e deixou o lance seguir. Na sequência, Welton empatou. Aos 21, Tsunami fez o segundo gol dos donos da casa. E aos 46 minutos, Victor Souza defendeu um pênalti cobrado por Marcos Aurélio.

Ou seja, no segundo tempo, os bicolores se perderam e isso precisa ser revisto para que a equipe se recupere, em casa, o jogo de sábado, contra o Jacuipense-BA, que está em péssima situação na competição. É a chance do Papão.

Imagem: Guilherme Drovas/Botafogo-PB