Elenco do Papão se reapresenta na tarde desta terça-feira

Depois de apenas um dia de descanso, nesta segunda-feira, 24, final da temporada do Parazão 2021, em que o Paysandu, de virada, domingo, 23, despachou a Tuna para o segundo lugar e sagrou-se Bi-Campeão Paraense de Futebol Profissional deste ano, o grupo se volta para a disputa do Brasileiro da Série C. Por este motivo, o elenco se reapresentará na tarde desta terça-feira, 25, na Curuzu, para o novo comandante do grupo, o técnico Vinícius Eutrópio.



No próximo sábado, 29, o Papão já tem o primeiro compromisso visando seu retorno para a Série B. Ele disputará a primeira rodada da Série C, enfrentando o Tombense, na cidade de Tombos, interior do Estado de Minas Gerais. O jogo será às 19h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, também conhecido por Almeidão ou Estádio de Tombos.



Na Curuzu, nesta segunda-feira, havia clima de euforia pela conquista do 49º título de Campeão Paraense de Futebol. A expectativa é que o grupo que conquistou o título diante da Tuna – que, no jogo de volta, tinha vantagem de perder por até um gol de diferença, depois de ter vencido o Bicola, no Souza, por 4 a 2 -, seja mantido por Vinícius Eutrópio, que tem duas importantes missões: conquistar o título da Série C e ainda reinserir o Papão na Série B, segundo posto da elite do futebol brasileiro, onde já está o maior adversário do Paysandu, o Clube do Remo.

Segundo alguns torcedores mais efusivos nesta segunda-feira, o Papão faz coisas que só se vê mesmo na Curuzu, como se levantar, reagir e tomar o título que alguns já davam como certo para a Lusa. No entanto, esses mesmos apaixonados diziam que, mais importante que a conquista do Parazão e até do título da Série C, é a volta do clube para a Série B, de onde é Bi-Campeão.

COMENTÁRIOS

Depois da partida vitoriosa de domingo, Bruno Colaço falou das dificuldades enfrentadas ao longo da disputa do Campeonato Paraense e do peso da vitória para começar, com pé direito, na disputa do Campeonato Brasileiro.



“Não foi nada fácil, mas a gente nunca perdeu a confiança. Por isso, estamos bem conscientes do que será a disputa do Brasileiro e, por isso, vamos pra cima, especialmente por causa do nosso principal e maior objetivo, que é o acesso à Série B. Muita gente não estava acreditando que se conseguiria reverter o jogo, mas nós o fizemos. Estamos preparados”, disse, entusiasmado, Bruno Colaço.

Já Yan, que participou de quase todos os jogos na competição, disse ter realizado um sonho, que era vencer um campeonato estadual vestindo a pesada camisa do Papão da Curuzu. “É um sonho realizado. Este é o maior feito da minha vida”, disse o atleta, agradecendo a Deus por tudo ter dado certo.



Victor Souza, que abriu o placar para o Paysandu, disse que Deus ajudou e que a conquista foi uma bênção e que isso lhe dá mais força para continuar. Falou que quando a Tuna abriu o marcador com um pênalti, aquilo deixou a todos nervosos, mas que eles todos estavam unidos e focados na vitória que acabou acontecendo e de forma histórica, “porque é sempre assim e, o final, o Paysandu mostra a sua superioridade”.