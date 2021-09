Elenco remista passa feriado da Pátria concentrado no CT

Depois da derrota por 1 a 0 diante do Botafogo, do Rio de Janeiro, sábado passado, jogando no Baenão, em partida que valeu pela 22ª Rodada, a situação ficou tensa na chamada “Toca do Leão”. O técnico Felipe Conceição vem trabalhando com toda a equipe disponível no sentido de preparar o grupo para enfrentar o Bahia e tentar subir na tabela, já que o Clube do Remo vem de uma sequência sem vitórias no Campeonato Brasileiro da Série B. O Leão vai encarar, na próxima sexta-feira, 10, o Vitória, da Bahia, no Barradão.



O time paraense está há exatos três jogos sem vitórias e permanece estagnado no meio da tabela,, na 12ª posição, com 27 pontos, ainda dentro de sua meta de permanecer na Série B do Brasileiro. Se vencer o Bahia, será um grande alívio para o plantel remista, inclusive, para o técnico Felipe Conceição, que está em posição desconfortável no atual quadro, apesar de ter levado a equipe a campo totalmente desfalcada, seja por problemas de saúde de alguns dos titulares, seja devido a suspensões automáticas em função de cartões amarelos ou vermelhos durante as competições.



Nesta terça-feira, Felipe Conceição fez aquecimento e trabalho de posicionamento tático, contando com a volta do jogador Wellington Silva, que começou uma transição, dado que estava fora do gramado há algum tempo em razão de problemas de saúde.

O jogador Arthur disse que tem trabalhado no sentido de mostrar ao professor Felipe Conceição que reúne todas as condições para ser jogador titular na equipe. Ele foi questionado sobre o último resultado, diante do Fogão, e recordou que tomaram mesmo um gol, mas que fizeram muitos ataques, abriram oportunidades para marcar e reverter a situação, no entanto, não foram felizes nas finalizações, o que deve ser melhorado para o próximo compromisso, em Salvador. Ele disse ter consciência, com o grupo, que é um jogo de seis pontos, lembrou que no final do primeiro turno o Remo se deu bem, faturando sete pontos, começou o returno sem muitas oportunidades, mas que agora, a palavra de ordem é trabalhar e voltar a pontuar.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo