Eletricista de terceirizada da Equatorial Energia morre após sofrer descarga elétrica

Dois eletricistas de uma terceirizada da Equatorial Energia sofreram forte descarga elétrica quando faziam manutenção de uma rede de alta tensão na Rua Alacid Nunes, na cidade de São João do Araguaia, no sudeste do Pará. O acidente aconteceu no final da manhã desta terça-feira (5).

Um deles, identificado como Limarcos Alves Sousa, não resistiu e morreu no Hospital Municipal de São do Araguaia. O outro, Wilson Ferreira Barbosa, que também foi atendido na casa de saúde, teve ferimentos leves e passa bem.

Segundo testemunhas, os dois faziam manutenção da rede quando sofreram a forte descarga elétrica. Limarcos desmaiou na hora e ficou pendurado pelo cinto de segurança.

Um vídeo feito por uma pessoa que passava na hora pelo local mostra o eletricista pendurado e os colegas tentando socorrê-lo. Em nota, a Assessoria de Comunicação da Equatorial Energia informou que a empresa está analisando as circunstâncias que provocaram o acidente e está tomando todas as providências que o caso requer.

Fonte: Blog Zé Dudu