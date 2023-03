Elevador com 11 pessoas cai em Maceió e deixa três feridos

Um elevador com 11 pessoas despencou em um prédio no bairro Mangabeiras, em Maceió, Alagoas, neste domingo (19). Ao menos três pessoas ficaram levemente feridas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento no local.

Conforme mostram as imagens, todos entraram no equipamento no mesmo andar e, aparentemente, há pouco espaço para a quantidade de pessoas. De acordo com testemunhas, a capacidade seria para até 8 pessoas. Ao chegar no térreo, o elevador caiu até o subsolo.

As vítimas foram resgatadas por outros moradores do condomínio que arrombaram a porta do equipamento. O Corpo de Bombeiros deu prosseguimento com duas viaturas e seis militares.

A causa do incidente será investigada pela fabricante do elevador. A prefeitura de Maceió afirmou, em nota, que não foi acionada para a ocorrência.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Vídeo redes sociais