Eliel Faustino é empossado como deputado estadual na Alepa

Eliel Faustino (União Brasil) tomou posse como deputado estadual, na manhã de ontem, quarta-feira, 02, na Sala Vip da Assembleia Legislativa do Pará. Eliel Faustino ocupará a vaga deixada pelo deputado licenciado Victor Dias (União Brasil) que assumiu a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet).

Eliel Faustino é formado em Engenharia pela Universidade Federal do Pará (UFPA) com MBA Executivo Internacional em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e Universidade da Califórnia (EUA). Bacharel em Direito pela Universidade da Amazônia (Unama) e bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul). Pós graduado em Direito Administrativo avançado pela Faculdade IBMEC São Paulo e mestrando em gestão pela Utad (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro), em Portugal. É casado e pai de 3 filhos.

Faustino inicia o seu oitavo mandato parlamentar, sendo o quarto como deputado estadual. Começou sua trajetória como vereador em Ananindeua. Foi eleito para quatro mandatos, sendo por três biênios, presidente da câmara do município. O trabalho em Ananindeua foi reconhecido por outros municípios e Eliel concorreu a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, onde foi eleito Deputado Estadual, para o quadriênio 2011-2014 e, reeleito em seguida, de 2015-2018 e 2019-2022.

Na eleição de 2022, Eliel Faustino alcançou 35. 924 votos, sendo o primeiro suplente do partido União. De maio a julho de 2023, Eliel Faustino esteve como secretário adjunto da Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

“É um momento de muita felicidade, continuo a minha trajetória política e parlamentar. Já tive a oportunidade de estar aqui na Alepa por três mandatos e retorno agora para o quarto. Cada mandato é um novo desafio e creio que a gente volta com mais experiência, com conhecimento maior, inclusive da máquina administrativa do Estado. Durante alguns meses, ocupei a Secretaria Adjunta de Educação e sou grato ao governador do Estado, Helder Barbalho, pela confiança. Volto com o espírito renovado. Regresso ao parlamento para ajudar a sociedade paraense”, disse o deputado Eliel Faustino.

O presidente da Casa de Leis, deputado Chicão, empossou o deputado Eliel Faustino agradecendo os deputado presentes e dando boas-vindas ao deputado Eliel Faustino. “É uma alegria participar deste momento. Parabéns ao deputado Eliel Faustino que tem muito a contribuir com projetos para a população paraense”, declarou.

A cerimônia de posse contou também com a presença dos deputados: Luth Rebelo, Gustavo Sefer, Iran Lima, Thiago Araújo e Josué Paiva; da prefeita de Benevides, Luziane Solon; do vereador de Belém, Fabrício Gama; do titular da pasta da Educação e do presidente da Companhia Docas do Pará (CDP), Jardel Rodrigues.

Imagem: Ozéas Santos (AID/Alepa)