Eliminado a tiros dentro de bar em Altamira

Um homem identificado como Guilherme de Castro Ramos foi assassinado com, pelo menos, 15 tiros na noite de ontem, domingo, 28, dentro de um bar, localizado na avenida Perimetral, bairro Sudam II, em Altamira, na região sudoeste do Pará. Este é o terceiro crime com características de execução registrado naquele município das regiões do Xingu e da Transamazônica em menos de 48 horas.



A polícia diligencia para identificar os autores do crime e sua motivação.



Segundo a polícia, testemunhas que estavam no local serão ouvidas, bem como familiares de Guilherme, para que seja traçada a história que levou ao crime, cometido com requintes de perversidade, o que leva à suspeita de vingança, porém nada está descartado.



O corpo de Guilherme, após o levantamento de local pela polícia técnica, foi removido para exames de necrópsia no Instituto Médico Legal.

Imagem: Reprodução/Jorge Nascimento/Ronabar