Eliminatórias retornam com Holanda em xeque e Alemanha fora da zona de classificação

Depois de uma pausa de seis meses, as Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo do Catar estão de volta. O cenário que se desenha até aqui é tranquilo para algumas seleções, mas põe potências como Alemanha e Holanda contra o relógio para se classificarem à Copa de 2022.

Até aqui, apenas três rodadas (no caso de alguns grupos duas) foram disputadas. No entanto, as Eliminatórias da Europa têm características diferentes da América do Sul, é quase um “tiro-curto”, e após os jogos desta primeira semana de setembro mais da metade do caminho para a Copa do Mundo estará percorrido.

Antes de falar sobre a situação das principais seleções na classificação, é importante lembrar o funcionamento das Eliminatórias da Uefa. As seleções estão divididas em 10 grupos, metade com seis países, metade com cinco. Em ambos casos, apenas a primeira colocada de cada grupo tem passagem garantida para o Catar, enquanto os segundos colocados terão de passar por um play-off.

Portugal

Líder do Grupo A, a seleção portuguesa tem a oportunidade nos próximos jogos de se distanciar da Sérvia, que ocupa a segunda posição com a mesma pontuação, atrás nos critérios de desempate. Os jogos de Portugal serão contra Irlanda e Azerbaijão. Em março, os portugueses só saíram vitoriosos contra o Azerbaijão devido a um gol contra, e ainda não enfrentaram os irlandeses. A Sérvia, por sua vez, terá jogos contra Luxemburgo e Irlanda. A expectativa é que Portugal e Sérvia briguem até o final pela primeira colocação.

Espanha

A Fúria está em primeiro lugar no Grupo B, mas a situação pode ser temporária. A seleção espanhola tem sete pontos conquistados em três jogos, enquanto a Suécia tem seis em duas partidas. Os rivais de grupo (Grécia, Geórgia e Kosovo) não parecem ser capazes de fazer páreo com as favoritas, e é por isso que na quinta-feira (2) há um jogo decisivo. Suécia e Espanha se enfrentam em confronto que vale mais que a liderança, mas provavelmente o passaporte para o Catar. Itália A atual campeã da Eurocopa também está de bem com a vida nas Eliminatórias.

A Itália

lidera o Grupo C e pode ainda nesta semana despachar a Suíça de sua cola. Os italianos têm três vitórias em três jogos, só que ainda não enfrentaram a Suíça, principal rival no grupo. Os suíços, agora com um novo técnico após a boa participação na Euro, vão precisar suar para competir com a Azzurra. Quem leva a pior, em todos os casos, são Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia, apenas coadjuvantes na disputa.

França

Entre todas as potências, a França provavelmente é quem tem vida mais tranquila neste momento. Em primeiro lugar do Grupo D, a seleção francesa tem boa margem a frente da segunda colocada Ucrânia, com quatro pontos de diferença.

A França joga três vezes entre esta quarta-feira (1) e a próxima terça-feira (7), em confrontos com Bósnia-Herzgovina, Ucrânia e Finlândia. Apenas um desastre dos franceses e uma participação impecável dos rivais parece capaz de impedir uma classificação fácil da seleção para a Copa do Mundo.

Bélgica

Todos já parecem cansados de ouvir sobre a Geração Belga, mas a grande verdade é que a Copa do Mundo de 2022 talvez seja a última chance de ver em alto nível tantos talentos do país. Até aqui, a seleção de Roberto Martínez cumpre muito bem seu papel e lidera com folga o Grupo E. Neste grupo, a briga mais animada é mesmo para ver quem consegue chegar aos play-offs. Hoje, o segundo lugar é da República Tcheca, mas com um jogo a mais disputado os tchecos podem acabar ultrapassados por País de Gales ou Bielorrússia. O patinho feio do grupo é a Estônia, com zero pontos.

Dinamarca

O Grupo F, assim como o H, chama menos a atenção devido ao porte das seleções que comporta. No F, o destaque é a Dinamarca das goleadas, com 14 gols marcados em três jogos disputados. Primeiro lugar no grupo, a seleção dinamarquesa trilha bem o caminho para o Catar e não tem concorrentes à altura. O segundo lugar hoje é da Escócia, que briga com Israel e Áustria por uma vaga no play-off. Ilhas Faroé e Moldávia conseguiram um ponto até aqui, no empate entre ambas, e provavelmente só somarão ponto novamente quando se enfrentarem.

Holanda

O grupo mais equilibrado das Eliminatórias da Uefa é, sem dúvidas, o G. O primeiro lugar é da Turquia, que decepcionou na Eurocopa, mas tem uma geração promissora. A diferença de pontos dos turcos para a Holanda, Montenegro e Noruega, porém, é de apenas um. Tudo pode acontecer. Mais tradicional que as rivais, a seleção holandesa vai jogar a vida em cada partida daqui para frente: os próximos jogos são contra Noruega, Montenegro e Turquia. Ou seja, ao final dos jogos deste mês, praticamente saberemos se haverá Laranja Mecânica no Catar ou não.

Croácia

Vice-campeã mundial em 2018, a Croácia disputa ponto a ponto com a Rússia o primeiro lugar do Grupo H. Neste momento os croatas são líderes, apenas devido aos critérios de desempate.

Outra seleção que deve ser destacada nesta disputa é a Eslováquia, atual terceira colocada, com um ponto a menos que Croácia e Rússia. O Chipre, por mais surpreendente que pode parecer, também não pode ser descartado. O Chipre enfrenta na próxima rodada a seleção mais fraca do grupo (Malta), enquanto a Rússia pega a Croácia e Eslovênia a Eslováquia. Logo, devido a esse chaveamento, o Chipre pode crescer na briga, ainda que seja muito improvável.

Inglaterra

Tradicionalmente, a Inglaterra não costuma ter problemas para se classificar para a Copa do Mundo, e até aqui segue assim.

A seleção inglesa lidera o Grupo I, onde tem como maior rival a Hungria, que tem dois pontos a menos na classificação. O próximo jogo é justamente entre ingleses e húngaros, portanto é um bom confronto para se ter atenção. A Albânia está bem cotada até aqui, com seis pontos, e pode entrar na zona de classificação, enquanto a Polônia precisa se recuperar caso queira ter chances de ir ao Catar.

Alemanha

Por fim, a maior surpresa das Eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo encontra-se no último grupo, o J. Há um ano, quando a Alemanha descobriu que dividiria grupo com Armênia, Macedônia do Norte, Romênia, Islândia e Liechtenstein provavelmente o clima era de tranquilidade.

A situação é: a Alemanha é apenas a terceira colocada, atrás da líder Armênia e da segunda colocada Macedônia. Os alemães ainda dependem apenas de si próprios para se classificarem, já que nesta rodada de jogos enfrentam a líder Armênia, podendo igualar a pontuação. Contra qualquer adversário do grupo, a Alemanha vai aparecer como favorita, mas não custa lembrar que saiu derrotada em março para Romênia e Macedônia.

