Elisa Leite, ex de Cristiano Araújo, revela que gasta muito na criação do filho: “Nossa senhora”

A influenciadora Elisa Leite usou, nesta quarta-feira (25), suas redes sociais para comentar as dificuldades financeiras na criação de seu filho. Ele é fruto do seu relacionamento com Cristiano Araújo, falecido em 2015.

“Tem umas coisas que de verdade, eu não sei como que até hoje eu não me acostumei. Tem que acostumar. Mas assim, eu fico indignada, sabe? Quanto mais esses meninos crescem, mais temos um custo com eles, e sozinha não é brincadeira não, viu? Nossa senhora”, começou.

Além disso, ela destacou que, em certas épocas do ano, fica chocada com a quantidade de gastos que tem. Ela também comentou que por ser uma mãe coruja, se preocupa em conseguir dar tudo do bom e do melhor ao filho.

Elisa acredita

Apesar de toda essa dificuldade, Elisa revela que está esperançosa com novas oportunidades de trabalho que possam aparecer ao longo do ano.

“Tem épocas que eu fico indignada, meu Deus, sabe… De não resolver o que tem que ser resolvido, enfim, a mãe sempre que dar o melhor, né? Vocês sabem, mas é a vida e está bom… Mas que venha muito trabalho, muito trabalho mesmo por aí. Foi só um desabafo, porque não é brincadeira não. Eu paro pra pensar e fico indignada”.

Fonte: Hitsite/Foto: Reprodução/Instagram/Montagem EM OFF