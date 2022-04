Elizabete Grunvald é eleita a primeira mulher a ocupar o cargo de presidência da ACP

Em meio a celebrações pelos 203 anos da Assossiação de Comerciantes do Pará(ACP), a posse da empresária Elizabete Grunvald traz um marco histórico para a entidade empresarial mais antiga do país. Elizabete é nada mais, nada menos que a primeira mulher na história da ACP, fundada em 1819, a ocupar o cargo de presidência. A cerimônia de posse ocorreu na noite desta segunda feira(4).

Há 30 anos a economista Grunvald integra a associação, atuando no Conselho da Mulher Empresária (ACE). A emancipação feminina está cada vez mais presente nos setores sociais e empresariais. Segundo Alexandre Nascimento, do Diário do Pará, Elizabete afirma: “É um avanço para as mulheres, que são consolidadas. Um desafio pela relevância empresarial que a ACP representa”.

Ainda segundo a fonte, Elizabete declara: “Iremos promover ações de desenvolvimento em todas as regiões, junto com o Governo. A ACP tem essa representação histórica desde a Cabanagem, até a fundação do Banco do Estado do Pará, em apoiar os empresários que ajudam na economia do Estado”. Elizabete Grunvald foi eleita por aclamação e irá ocupar o cargo pelos próximos dois anos. A cerimônia de posse da economista, e dos vice-presidentes e empresários Isan Anijar, Ovídio Gaspareto e Makram Said aconteceu no salão nobre da ACP .

Texto: Paola Queiroz

Fonte: Alexandre Nascimento / Diário de Pará

Imagem: Antõnio Melo/ Diário do Pará