Elizângela é cortada na Globo por recusa à vacina contra Covid

Escalada para o elenco de Travessia, que substituirá Pantanal no horário nobre da Globo, a atriz Elizângela, de 67 anos, perdeu o papel na trama de Gloria Perez por ter se recusado a se vacinar contra o Coronavírus. Os protocolos de segurança sanitária da emissora são rígidos quanto a imunização.

Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG Gente, a atriz teria sido convidada pela própria Glória Perez, de quem é amiga, para atuar na próxima novela das nove. A atriz trabalhou com a escritora em outras novelas, inclusive no último folhetim de Perez, A Força do Querer.

A exigência da vacinação passou a ser norma nas empresas de produção de conteúdo artístico em todo o mundo, desde o final de 2020. Quem se recusa a obedecer a norma do Grupo, como ocorreu com Elizangela, pode ser demitido ou cortado das produções.

Além de Elizângela, a portuguesa Maria Vieira usou as redes sociais na semana passada para denunciar seu corte de ‘Travessia’ por ser contra a vacinação.

Ela afirmou ter sido indicada para a novela pelo diretor Mauro Mendonça Filho, com quem trabalhou em ‘Negócio da China’ (2008), e que chegou a ser instruída a pedir um visto de trabalho para o Brasi.

Fonte: Pleno News

Foto: AgNews/Xico Silva