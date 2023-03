Elon Musk afirma que se Trump for preso, será reeleito; entenda

O CEO do Twitter, Elon Musk, disse neste sábado (18) que se o ex-presidente dos Estados Unidos for indiciado, preso ou algemado, será reeleito.

O dono do Twitter comentou uma publicação da Fox News em que a emissora detalha como o escritório do promotor distrital de Manhattan solicitou uma reunião com as autoridades antes de formalizar uma acusação contra Trump na semana que vem.

Uma fonte da justiça americana disse ao canal que foi solicitada uma reunião na quinta-feira (16), mas que ainda não houve confirmação. O motivo do encontro seria “discutir a logística por algum tempo na próxima semana”. Existe a expectativa de que o Serviço Secreto defina o que será ou não adotado nas diligências do caso, como por exemplo, se Trump será algemado ou não.

O motivo deste imbróglio seria uma suspeita de suborno de Trump à atriz Stormy Daniels na campanha presidencial

de 2016. O advogado de Trump, Michael Cohen, teria enviado US$ 130 mil a Daniels para que ela omitisse um caso

que tivera com o empresário e político, em 2006.

Neste sábado, o ex-presidente dos EUA publicou no Truth Social que será preso na terça-feira (21) e convocou manifestações.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE