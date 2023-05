Elon Musk anuncia contratação de nova CEO para o Twitter

O empresário Elon Musk anunciou nesta quinta-feira (11) que escolheu uma substituta para o cargo de CEO do Twitter, sinalizando afastamento da liderança da rede social. A decisão ocorre cerca de duas semanas após investidores da Tesla reivindicarem maior comprometimento de Musk na gestão da empresa de veículos elétricos, onde ele também exerce o cargo de CEO.

– Estou animado em anunciar que contratei uma nova CEO para o Twitter. Ela começará em seis semanas – declarou Musk, em um tweet.

Sobre sua nova função na plataforma, Musk informou que passará a ser presidente-executivo e CTO (Chief Technology Officer, ou diretor de tecnologia, na tradução livre). O bilionário informou que atuará “supervisionando produtos, software e sysops (campo da área de tecnologia focado no gerenciamento e administração de sistemas)”.

O anúncio de Musk ocorreu logo antes do fechamento das bolsas de Nova Iorque e impulsionou os ganhos da Tesla, que encerrou em alta de 2,10% no pregão regular. A tendência positiva continuou nas negociações estendidas, à medida que investidores digeriram a notícia, com os papéis da produtora de veículos elétricos subindo 1,58% no after hours (horário extra).

QUEM DEVE SER A NOVA CEO

A diretora de propaganda da NBCUniversal, Linda Yaccarino, está em negociações para se tornar a nova CEO do Twitter, segundo uma apuração do Wall Street Journal entre pessoas familiarizadas com a situação. Yaccarino trabalhou na NBCU por mais de uma década.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: PR/Clauber Cleber Caetano