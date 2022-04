Elon Musk compra Twitter por US$ 44 bilhões

Nesta segunda-feira (25), o Twitter confirmou a venda da rede social para o bilionário Elon Musk por US$ 43 bilhões — cerca de R$ 208 bilhões em conversão direta. O acordo foi concretizado após as partes concordarem com o valor de US$ 54,20 por ação. O negócio também independe de outras propriedades de Musk.

No início do mês, Musk havia adquirido cerca de 9% das ações do Twitter por US$ 2,89 bilhões. O movimento gerou preocupação entre os acionistas da empresa, que ofereceu-lhe um cargo no conselho de administração e que foi rejeitado em seguida pelo executivo. A nova oferta de comprar 100% da plataforma foi a “melhor e última” feita por Musk.

Em entrevista num evento TED de 14 de abril, Musk defendeu que a aquisição do Twitter tem ligação com a liberdade de expressão. Ele também concordou que o algoritmo da rede social deveria ser de código aberto, aumentando a transparência de como a plataforma funciona.

Matéria em atualização…

Fontes

PR Newswire