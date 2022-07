ELON MUSK DESISTE DE COMPRAR TWITTER E INTERNET NÃO PERDOA

Elon Musk é um dos maiores empreendedores do mundo, sendo assim, um dos mais conhecidos. Musk que é dono da Tesla e também da Space X, surpreendeu internautas ao desistir de uma compra bilionária que gerou momentos de brincadeira em redes sociais. Ele informou que umas das coisas que impediram a compra foi a falta de informação de dados que não foram concedidos pela própria plataforma.

Não teria sido fornecido o suficiente de dados sobre números de contas falsas que existem.

Além disso, outro fator que teria impedido o negócio, segundo Elon Musk, foi uma violação que ocorreu do acordo.

Elon Musk ameaçou desistir da compra pela rede social caso não fosse possível fazer uma análise própria.

Ele acabou por anunciar a desistência da compra na sexta-feira (08) e gerou um certo momento de descontração nas redes sociais. Os internautas ironizam com alguns comentários do tipo “Na volta a gente compra”, ou até mesmo o famoso “só estou dando uma olhadinha”. Outros até disseram que o cartão do bilionário estaria dando como “recusado”.

Antes mesmo do processo de oferta da compra, Elon Musk obteve 9% das ações.

O conselho de administração da rede social, Twitter, chegou a entrar em um acordo, onde o valor para a compra seria de 44 bilhões de dólares, em Real, isso seria o equivalente ao valor de 231 bilhões. Vale ressaltar que essa desistência se deu depois de três meses do acordo.

O jornalista e também produtor de conteúdo, William de Lucca, entrou no momento de descontração da internet e publicou um diálogo em tons de brincadeira no qual, uma possível atendente pergunta ao empreendedor se ele vai ficar com o Twitter e ele responde pedindo para que guarde porque buscaria no dia seguinte.

A plataforma informou que recorrerá da Justiça, para Elon Musk concluir a compra.

Fonte: R7/Foto Destaque: Elon Musk. Reprodução/itforum.