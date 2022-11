Elon Musk diz que irá contratar outra pessoa para comandar Twitter

Em menos de um mês após a aquisição do Twitter , o milionário e empresário Elon Musk já planeja sair da liderança da empresa, e pretende encontrar um novo líder para a rede social após a conclusão da reestruturação da marca.

Musk afirmou nesta quarta-feira (16), durante testemunho em um tribunal que deve se afastar da empresa. Segundo o empreendedor, “Espero reduzir meu tempo gasto no Twitter e encontrar outra pessoa para administrar a rede ao longo do tempo”.

O julgamento, que toma conta em Delaware, cobre o pagamento de mais de US$ 52 bilhões (aproximadamente R$ 280 bilhões), que teria sido o responsável por torná-lo o homem mais rico do mundo.

“Há uma explosão inicial de atividade necessária após a aquisição para reorganizar a empresa”, afirmou o milionário.

Investidores já demonstraram estar preocupados com o comportamento de Musk, que atualmente foca sua atuação no Twitter para transformar a plataforma. Recentemente, as ações de sua outra empresa de carros Tesla caíram em 3%.

Elon também disse que engenheiros da Tesla estariam lhe aconselhando sobre as questões de engenharia do Twitter, porém afirmou que todos os conselhos foram dados de forma “voluntária” e devem se encerrar após a transformação na rede social, citada pelo empresário.

Segundo informações divulgadas pelo Wall Street Journal, Musk teria dito que espera que a “reestruturação” do Twitter deve concluir logo. Após sua compra da rede social, mais de quatro mil funcionários terceirizados e metade dos trabalhadores diretos foram demitidos da companhia.

Outras mudanças na plataforma após a compra de Musk foram os planos de assinatura do Twitter Blue e a alteração dos verificados, que agora passam a precisar do pagamento de US$ 8,00 para conseguir o selo de autentificação.

Fonte: IG/Foto: Felipe Freitas