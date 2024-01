Elon Musk faz uso de LSD, Ketamina e Cocaína, segundo jornal americano

Uma reportagem do jornal norte-americano Wall Street Journal revelou bastidores sobre a vida pessoal do bilionário Elon Musk , dono de empresas como Tesla , X (antigo Twitter ), Space X , entre outras. De acordo com a reportagem, o empresário faz uso de drogas como ketamina, LSD, cocaína e cogumelos “mágicos” , e investidores e acionistas dessas empresas temem ser afetados.

Através de seu advogado, Alex Spiro, o empresário é submetido a testes com frequência e de forma aleatória, e que os testes nunca apontaram o uso dessas substâncias por Musk.

Entretanto, Musk já apareceu publicamente fazendo uso de drogas. Em 2018, em uma entrevista com Joe Rogan, o executivo fez uso de maconha e, na época, as ações da Tesla caíram mais de 9%. Musk também já mencionou fazer uso de microdoses de ketamina , um anestésico potente e que possui efeito psicodélico. Nos Estados Unidos, a ketamina é utilizada por psiquiatras para o tratamento de depressão, entretanto, seu uso é controlado.

A reportagem afirma que o bilionário participa de festas em diversas partes do mundo com o uso de drogas e que, nessas festas, pessoas que o acompanham precisam assinar um termo de confidencialidade ou entregar os celulares antes de participar dos eventos. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, esse comportamento ficou mais frequente a partir de 2017 .

Esse comportamento preocupa os investidores das empresas de Musk. O jornal afirma que os acionistas temem pela saúde e capacidade do sul-africano de continuar gerindo as empresas. A reportagem ainda diz que o bilionário já foi flagrado sob efeito de drogas no trabalho e às vezes apresenta dificuldades em apresentar reuniões.

O uso de drogas ilícitas pode iniciar uma investigação da polícia federal norte-americana, o que poderia afetar de forma negativa a imagem e os negócios de Musk.

A entrevista com Joe Rogan, por exemplo, quase fez a SpaceX, empresa de exploração espacial de Musk, perder um contrato com a Nasa. Na ocasião, a agência espacial norte-americana ordenou uma revisão na cultura corporativa e de segurança da Space X.

Ainda segundo o Wall Street Journal, Linda Johnson Rice, deixou o quadro da diretoria da Tesla justamente por não concordar com o comportamento imprevisível de Musk. De acordo com a reportagem, Rice perguntou de forma informal aos demais diretores se o uso de drogas de Musk deveria ser investigado, mas foi ignorada.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/Vimeo