Elon Musk libera Twitter Blue com verificado; veja o que muda

Após liberar previamente a nova assinatura do Twitter Blue no fim de semana, a equipe de Elon Musk lançou oficialmente hoje (9) a versão paga da rede social. O grande diferencial da edição premium da plataforma é o selo de verificado: agora, quem pagar US$ 7,99 mensais terá um checkmark azul ao lado de seu nome.

No início, a assinatura do Twitter Blue estará disponível somente no iOS. Além disso, a distribuição global ainda é limitada, com os brasileiros ficando de fora da primeira leva de usuários contemplados com a mudança.

Segundo visto previamente no iOS, o Twitter Blue deve chegar ao Brasil custando R$ 25,90.

O que muda com a chegada do Twitter Blue?

A principal mudança na chegada do Twitter Blue está no verificado: agora que o selo pode ser comprado, a rede social está exibindo um aviso para diferenciar quem já possuía a verificação, após desistir de usar uma demarcação de “oficial”.

welcome to the new blue tick Twitter. There are now two blue ticks, so you can tell who’s paying $8 or not 🙃 pic.twitter.com/ALzMSRrztq — Tom Warren (@tomwarren) November 9, 2022

Com isso, ao clicar em um ícone de verificado, o usuário verá uma mensagem indicando se o usuário foi autenticado previamente ou é um consumidor da nova assinatura do Twitter. As imagens disponíveis no tweet acima mostram como são exibidos os avisos.

Além do selo de verificado, o Twitter Blue também conta com outras melhorias para a rede social, que são listadas com lançamento para um futuro próximo. Os usuários pagantes aparecerão primeiro em menções, respostas e buscas.

Além disso, a assinatura exibirá menos anúncios durante a navegação, prometendo 50% menos propagandas. A lista de recursos também incluirá a capacidade de postar vídeos maiores e acessar antecipadamente novos recursos, como é o caso do botão editar.

Fonte: TecMundo