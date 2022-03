Elon Musk pode se tonar a pessoa mais rica do mundo a alcançar US$ 1 trilhão

Pessoas bilionárias existem há décadas, tendo o primeiro do mundo, o magnata do petróleo John D. Rockefeller, em 1916. Agora, a startup Tipalti Approve comparou os patrimônios líquidos por ano das 30 pessoas mais ricas de 2017 até os dias atuais. O objetivo era estimar em quanto tempo cada um deles chegará a um trilhão de dólares na conta e quem ocupa o primeiro lugar de pessoa mais rica do mundo é Elon Musk.

O patrimônio líquido estimado do fundador da Tesla e SpaceX foi em US$ 263 bilhões (R$ 1,6 trilhão pela cotação atual) até janeiro de 2022, segundo a Forbes. Desde 2017, a fortuna de Musk aumentou numa média anual de 129%, o que quer dizer que ele levaria apenas dois anos para ser o primeiro na casa dos trilionários, chegando a uma carteira de US$ 1,38 trilhão (R$ 8,7 trilhões) até 2024, aos 52 anos de idade.

O segundo lugar é do Gautam Adani, presidente do Adani Group, a empresa gigante indiana de commodities e estrutura como minas de carvão, portos e usinas de energia. Já o terceiro lugar é de Zhang Yiming, fundador da ByteDance, que é dona do TikTok.

Jeff Bezos, ex-CEO da Amazon aparece na lista na sexta posição. Por mais que tenha seus atuais US$ 188 bilhões (R$ 1,1 trilhão) na conta, a estimativa é que só chegue ao trilhão em 2030. A Tipalti calculou a taxa média anual de crescimento de cada um nos últimos seis anos e a utilizou para prever seus próximos 30 anos. Ou seja, ele alcançou cerca de US$ 100 bilhões (R$ 637 bilhões) em julho de 2017 e não chegou a dobrar sua fortuna.

Do total das 30 pessoas mais ricas do mundo, foram retirados da lista quem não tinha um mínimo de cinco anos de dados e não fornecia informações suficientes para calcular uma taxa média anual de crescimento.

Confira o top 10 completo abaixo.

Elon Musk (Tesla, atuais US$ 263 bilhões, ou R$ 1,6 trilhão): 2024, aos 52 anos Gautam Adani e família (Adani, atuais US$ 93 bilhões, ou R$ 592 bilhões): 2025, aos 62 anos Zhang Yiming (ByteDance, atuais US$ 59 bilhões, ou R$ 376 bilhões): 2026, aos 42 anos Bernard Arnault (LVMH, atuais US$ 186 bilhões, ou R$ 1,2 trilhão): 2029, aos 79 anos Mukesh Ambani (Reliance Industries, atuais US$ 97 bilhões, ou R$ 618 bilhões): 2029, aos 71 anos Jeff Bezos (ex-Amazon, atuais US$ 188 bilhões, ou R$ 1,1 trilhão): 2030, aos 65 anos Larry Page (Google, atuais US$ 119 bilhões, ou R$ 758 bilhões): 2032, aos 58 anos Sergey Brin (Google, atuais US$ 115 bilhões, ou R$ 732 bilhões): 2032, aos 58 anos Steve Ballmer (ex-Microsoft, atuais US$ 99 bilhões, ou R$ 630 bilhões): 2032, aos 75 anos Michael Dell (Dell, atuais US$ 60 bilhões, ou R$ 382 bilhões): 2033, aos 67 anos

Fonte: Approve