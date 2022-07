Elon Musk processa Twitter após ser alvo de ação da rede social

O bilionário sul-africano Elon Musk entrou com uma ação contra o Twitter nesta sexta-feira (29). O processo ocorre no âmbito da disputa aberta entre as partes em relação à desistência do diretor-executivo da Tesla de comprar a rede social após anunciar a operação no final de abril.

Musk entrou com a ação no tribunal de Delaware, onde o caso está sendo julgado, segundo mostram os documentos do tribunal, embora o conteúdo da mesma permaneça em segredo.

O julgamento entre Musk e o Twitter para resolver a disputa sobre a compra da rede social começará em 17 de outubro, a menos que ambas as partes cheguem a um acordo sobre outra data, segundo documentos do caso divulgados também nesta sexta.

A juíza que cuida do caso em um tribunal de Delaware ordenou na quinta-feira (29) que o julgamento fosse realizado a partir desta data, depois de concordar anteriormente com o pedido do Twitter de um processo acelerado diante da reivindicação de Musk para adiá-lo até fevereiro do próximo ano.

Em meados de julho, a juíza Katheleen McCormick, do Tribunal de Chancelaria de Delaware, decidiu que o julgamento seria realizado em outubro próximo e que inicialmente duraria cinco dias.

Musk notificou no início deste mês sua intenção de cancelar a compra da rede social, acordada entre as duas partes por 44 bilhões de dólares, à qual o Twitter respondeu com uma ação em um tribunal especializado em disputas comerciais para forçá-lo a concluir a operação.

O conselho de administração do Twitter convidou seus acionistas a votar a compra em 13 de setembro e pediu que dessem sinal verde à operação como o último passo para fechá-la, embora reconheça que também depende do “litígio pendente” com o milionário.

