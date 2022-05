Elon Musk quer pagar 75% do Twitter com recursos próprios

Nesta quarta-feira (25), o bilionário e CEO da Tesla, Elon Musk, anunciou uma nova proposta para comprar o Twitter. Ele ofereceu 33,5 bilhões (R$ 159 bilhões) de dólares em dinheiro pela rede social.

A nova oferta está bem acima dos 27,3 bilhões de dólares (R$ 130 bilhões) propostos anteriormente e reduz ainda mais o valor do crédito bancário para chegar ao valor total da compra de 44 bilhões de dólares (R$ 212 bilhões).

Inicialmente, Musk tinha assinado empréstimos da ordem de 25,5 bilhões de dólares (R$ 120 bilhões), mas reduziu esses créditos a 13 bilhões de dólares (R$ 62 bilhões), de acordo com o documento registrado nesta quarta-feira pela Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC). A movimentação suaviza consideravelmente a carga financeira.

No início do mês, Elon chegou a anunciar a suspensão temporária de sua compra do Twitter. Segundo ele, a decisão foi tomada devido a falta de detalhes sobre a quantidade de contas falsas ou de robôs na rede social. Duas horas depois de seu anúncio, porém, o magnata garantiu que segue “comprometido com a aquisição”.

