Elon Musk quer transformar o Twitter em um banco; conheça o plano

Elon Musk tem planos para transformar o Twitter em um banco. As ideias do bilionário foram apresentadas a funcionários em uma reunião nesta quinta-feira (10), de acordo com o The Verge.

Segundo Musk, o objetivo é “permitir que as pessoas no Twitter possam enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo instantaneamente e em tempo real”. O empresário ainda citou que a proposta pode contar com cartões, cheques e até empréstimos, transformando a empresa em um verdadeiro banco.

O bilionário acrescentou que pretende fazer com que o dinheiro guardado no Twitter “seja a coisa de maior rendimento que você pode fazer”, pagando mais juros aos usuários com saldos positivos do que a concorrência.

Musk disse que, em estabelecimentos que não aceitarem transferências via Twitter, os usuários poderão utilizar um cartão de débito da empresa, ou até cheques. “Seremos a instituição financeira do povo”, disse ele.

Durante a reunião, um funcionário afirmou que parecia que Musk queria transformar o Twitter em um banco, e questionou se a ideia é também oferecer empréstimos. “Bem, se você deseja fornecer um serviço abrangente às pessoas, não pode estar faltando elementos-chave”, respondeu Musk.

De acordo com o Platformer, o Twitter já está buscando uma licença nos Estados Unidos para operar como instituição financeira. Esther Crawford, diretora de gestão de produto do Twitter responsável pelo novo Twitter Blue, teria sido nomeada CEO do Twitter Payments, divisão de pagamentos de empresa.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Jeremy Bezanger