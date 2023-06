Elon Musk usa meme para criticar identidade de gênero

Nesta sexta-feira (9), o bilionário Elon Musk, dono da Tesla e do Twitter, usou sua rede social para criticar a identidade de gênero.

Ele fez uso de um meme, que mostra uma gestante perguntando ao médico se o bebê que espera é um menino ou uma menina. Na imagem, o médico responde: “nós vamos deixar o professor do jardim de infância decidir”.

Depois, Musk disse que “é óbvio que crianças que são tão novas para acreditar que o papai Noel existe não entendem o conceito de gênero”.

O bilionário compartilhou ainda uma reportagem do jornal The Telegraph, com o título “O culto da ideologia de gênero está finalmente se desintegrando”.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto