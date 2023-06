Elon Musk volta a ter o título de homem mais rico do mundo

O bilionário Elon Musk voltou a ser apontado como a pessoa mais rica do mundo. A marca ocorre após ele ter ultrapassado o francês Bernard Arnault, do grupo LVMH, proprietário de marcas como Louis Vuitton, Christian Dior e champanhe Moët & Chandon. As informações são do site O Antagonista.

O dono da Tesla e do Twitter viu sua fortuna aumentar para 192 bilhões de dólares (R$ 951,69 bilhões), número que representa um acréscimo de 55 bilhões de dólares (R$ 272,62) desde o início do ano, segundo o ranking da Bloomberg.

A Bloomberg apontou ainda que a riqueza de Arnault caiu 5 bilhões de dólares (R$ 24,78 bilhões), na última quinta-feira (1º), e foi para 187 bilhões de dólares (R$ 926,90 bilhões).

A terceira pessoa mais rica do mundo, segundo o levantamento, é o fundador e presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, com uma fortuna de cerca de 144 bilhões de dólares (R$ 713,76 bilhões).

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/GEORGE NIKITIN