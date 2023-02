Em 12h, Santarém recebeu 91 mm de chuvas. Prefeitura tenta amenizar os impactos.

Em apenas 12h, Santarém recebeu um volume de 91mm de forte chuva, o maior do ano em um único dia e mais que o dobro do volume previsto que era de 41mm. A Prefeitura realiza ações integradas entre suas Secretarias para amenizar os impactos causados. A Defesa Civil atendeu hoje a mais de 30 ocorrências em 15 bairros.

A chuva forte durante todo o dia prejudicou o envio de máquinas para os pontos afetados e a realização de outros serviços, mas na manhã desta quarta-feira, 22, o prefeito Nélio Aguiar estará coordenando uma força tarefa, composta por várias Secretarias Municipais, que vai visitar alguns pontos afetados pelas enxurradas.

Além do volume e da força da água, o lixo e entulhos jogados nas ruas, e as construções irregulares em áreas de risco estão entre os principais motivos que favorecem os alagamentos.

Santarém tem recebido nos últimos seis anos o maior volume de investimento em infraestrutura, o que envolve trafegabilidade, drenagem e rede de esgoto, dezenas de pontos de alagamentos que antes eram crônicos foram solucionadas e hoje não alagam mais no período chuvoso. No entanto, a força da natureza tem sido gigante e se esses investimentos não tivessem sido realizados os impactos seriam maiores.

“As construções em áreas de risco tem sido freqüentes, mesmo com avisos e notificações da Defesa Civil. O solo arenoso e o desmatamento sem planejamento em algumas regiões são outros fatores que potencializam o poder da enxurrada, juntamente com o lixo e entulhos que são jogados nas ruas e entopem os sistemas de drenagem dessas vias”, explica Darlisson Maia, coordenador da Defesa Civil Municipal.

Equipes da Secretaria de Mobilidade e Trânsito (SMT) passaram a tarde desta terça-feira, realizando os serviços de manutenção dos semáforos que foram danificados pelo temporal e pelas quedas de energia elétrica.

O prefeito Nélio determinou que nesta quarta-feira, 22, pela manhã, as máquinas e as equipes de Infraestrutura e Serviços Urbanos estejam nas ruas para atuarem nos pontos impactados.

“Vamos colocar as máquinas nas ruas, visitar alguns pontos atingidos e trabalhar para reverter o mais rápido possível os estragos ocasionados por esta forte chuva. Estaremos tomando todas as providências necessárias. A cada ano que passa, o inverno amazônico mostra que está com mais força e devemos ficar atentos as ações que ajudam a conter os impactos”, disse o prefeito Nélio Aguiar.

As frentes frias atingiram várias regiões e se movimentam por todo o país, causando enxurradas, alagamentos e desmoronamentos de encostas.

Em caso de emergência ligue: Defesa Civil (93) 99210 – 7898

Imagens: Agência Santarém